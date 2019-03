For å dekke matbehovet i fremtiden må mennesker se til nye typer næring. Blant disse er insekter.

Grovbrødet «Mjølmums» har en helt spesiell ingrediens, nemlig malte melbille-larver.

Tirsdag ble det noe spesielle brødet lansert i 22 Meny-butikker i Oslo, Akershus og Østfold som en prøveordning.

Hvert brød inneholder cirka 100 larver. Produktutviklingssjef i Bakehuset, Amund Skrutvold, forteller at de har fått blandede reaksjoner siden lanseringen.

– Det har vært et stort engasjement. Mange er nysgjerrige på det og synes det er spennende. Andre synes dette er i overkant uvant og tar nok litt avstand fra det, sier han til TV 2.

– Veldig sunt

Skepsis eller ei, ifølge leder for teknologi og forretningsutvikling i Larveriet, Marie Sagen, er larver noe vi bør spise.

– En av hovedgrunnene er at det er veldig sunt. Disse tørkede larvene inneholder cirka 50 prosent protein, og er like på andre næringsstoffer som jern, magnesium og sink, sier hun.

HAR TROA: Amund Skrutvold, Ida Synnøve Bårvåg Grini og Marie Sagen tror at larver blir å se i hverdagskosten til nordmenn i fremtiden. Foto: Malin Saue Johansen/ TV 2

Sagen, som jobber med å avle frem disse larvene på Larveriet på Voss, forteller at larvene også er bærekraftige, da det tar lite ressurser å produsere disse.

– Larvene spiser det vi mennesker ikke spiser. De er naturens resirkulerer!, forklarer hun.

Seniorrådgiver i Nofima, Ida Synnøve Bårvåg Grini, støtter Sagens påstander.

– De tilfører animalsk protein som du vanligvis ikke har i brød. Dette er essensielle proteiner som kroppen må få tilført. Dersom man ikke spiser så mye kjøtt, så er dette en fin måte å få i seg det animalske proteinet, sier hun.

En kjent smak

Ifølge Skrutvold har Bakerhuset lenge sett på hvordan de kan øke næringsinnholdet i produkter ved å legge til en ny råvare.

– Vi har sett på ulike proteinkilder, deriblant larver og insekter og muligheten for å bruke det. Vi har kommet fram til et resultat som vi har lyst til å prøve på den norske forbrukeren, sier han og legger til:

– Vi ønsket å lage et produkt som gir en smak som forbrukeren kjenner til fra før. Derfor smaker dette brødet som et helt normalt brød.

– Fremtiden

Grini er overbevist om at larver i matvarer hører til i fremtiden.

– Hvilken aksept man har for å spise larver spiller inn, men det å få det oppmalt tror jeg hjelper mye.

Ifølge Sagen er det bare fantasien som setter grenser for hva larvene kan brukes til, og foreslår å integrere det i smoothien, på tacoen, pizzaen, i salaten eller på brødskiva. Grini foreslår å starte med sjokoladekaka.

– Det er litt interessant, for barn ofte er mye mer åpne for slike ting enn det voksne er. Så kanskje det er her vi må starte? sier Grini.