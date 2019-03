Har godkjent nesespray mot depresjon i USA

Amerikanske FDA godkjente en ny medisin mot depresjon denne uken. Medisinen heter «spravato», og er en nesespray basert på stoffet esketamin – en variant av ketamin.

Virkestoffet skiller seg i vesentlig grad fra de antidepressiva vi kjenner fra før.

– Potensielt banebrytende

Det som gir mange store forhåpninger til medisinen, er at den har omtrent umiddelbar effekt på alvorlig syke pasienter som ikke har respondert på antidepressiva tidligere.

Medisinen omtales i amerikanske medier som det første store framskrittet innen behandling av depresjon siden introduksjon av antidepressiva i 1987.

– Dette er et potensielt banebrytende gjennombrudd i medisinsk behandling av depresjon, sier professor i psykiatri ved Columbia University, John Mann, til nyhetsbyrået AP.

FDA approves new nasal spray medication for treatment-resistant depression; available only at a certified doctor’s office or clinic https://t.co/LWQn3eT16q — Media Affairs (@FDAMedia) March 6, 2019

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet er mellom seks og 12 prosent av den norske befolkningen rammet av depresjon til enhver tid. Samtaleterapi i kombinasjon med antidepressiva er ofte nyttig i behandling av alvorlig depresjon, men ikke alle pasienter har effekt av antidepressiva.

Rask effekt

Det er disse pasientene som er målgruppen for den nye nesesprayen. Medisinen vil kun bli tillatt for pasienter som har vært gjennom minst to behandlingsforsøk tidligere, uten effekt. Den skal også kun gis på legekontor eller klinikker på grunn av faren for misbruk, eller alvorlige bivirkninger.

Ketamin er mest kjent som et bedøvelsesmiddel, men ble introdusert som et rusmiddel på diskoteker i Hongkong på slutten av 1990-tallet. Det selges illegalt som partydop over store deler av verden. Det har lenge vært mistenkt at stoffet kan ha en positiv effekt på depresjon.

– Det er flere studier som viser at esketamin virker mot depresjon, men ikke bare det. Det virker på en helt annen måte enn andre antidepressiva vi har tilgjengelig. De fleste antidepressiva tar uker, eller måneder å gi effekt, men dette virker på noen timer, sier professoren.

Brukt eksperimentelt i Norge

Effekten av ketamin er ikke ukjent blant norske psykiatere.

– Det blir brukt i en viss grad i eksperimentell behandling av de pasientene som er vanskeligst å behandle, sier professor i psykiatri, Ulrik Fredrik Malt, til TV 2.

Denne behandlingen foregår ved injeksjoner ved flere regionale psykiatriske klinikker. Det er ikke ukontroversielt på grunn av den høye faren for avhengighet, og gis bare til de pasientene som er aller vanskeligst å behandle.

– Ketamin har god effekt på mange, men langt fra alle, pasienter, i alle fall midlertidig. Når effekten avtar må man gi ny dose, og det er et dilemma å sette folk på så avhengighetsskapende medisin. Det er også vanskelig å si hva slags effekt denne medisineringen har i det lange løp, sier Malt.