I to nye artikler fra amerikanske Buzzfeed News anklager nettavisen den internasjonale naturvernsorganisasjonen World Wide Fund for Nature (WWF) for å ha finansiert og trent opp paramilitære grupper for å bekjempe krypskyting.

Grove overgrep

Ifølge avisen skal de paramilitære gruppene drept inntrengere i naturparker, samt være anklaget for drap, seksuelle overgrep, vold og omfattende tortur.

Mennesker skal blant annet ha blitt pisket og angrepet med macheter, skutt og drept av grupper støttet av WWF, ifølge Buzzfeed.

​Til avisen sier WWF at de ikke tolererer brutalitet fra sine samarbeidspartnere.

– Menneskerettsbrudd er totalt uakseptabelt, og kan aldri rettferdiggjøres, sier de i en uttalelse.

Startet gransking

Som følge av anklagene, har WWF startet en uavhengig gransking av påstandene.

– Samtidig som at mange av Buzzfeeds påstander ikke stemmer med vår forståelse av hendelser, har vi satt i gang en uavhengig gransking på det som blir hevdet, uttaler WWF til Buzzfeed.

Til NRK uttaler lederen i WWF Norge, Bård Vegar Solhjell, at ingen norske midler er blitt brukt til å finansiere prosjektene som omtales i Buzzfeed-artikkelen.