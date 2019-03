Ifølge analytikere i det amerikanske forsvaret og Sør-koreansk etterretning har Nord-Korea begynt å bygge opp igjen en base brukt til å sende opp missiler, skriver New York Times.

Satellittbilde

Den nye informasjonen, blant annet et satellittbilde fra anlegget, kommer få dager etter at toppmøtet i Hanoi mellom Nord-Koreas Kim Jong-un og USAs president Donald Trump endte uten noen felles avtale.

Trump har tidligere erklært Nord-Koreas stopp av missiltesting som en stor diplomatisk seier.

I fjor sommer startet Nord-Korea nedrustningen av den nordvestlige basen Sohae i Tongchang-ri, som følge av statsledernes møte i Singapore.

Fasilitetene ved Sohae ble aldri fullstendig revet.

Sa nei til krav

Blant det Kim har krevd for å rive fasilitetene ved Tongchang-ri og atomanlegget i Yongbyon er at de FN-styrte sanksjonene mot Nord-Korea må opphøre. Det forslaget gikk ikke Trump med på.

Ifølge New York Times er det uklart om arbeidet ved Sohae er gjort for at rivingen av komplekset skulle se mer dramatisk ut om Trump og Kim ble enige, eller for at Nord-Korea skulle ha muligheten til å gjenoppta tester om samtalene i Hanoi brøt sammen.

Nord-Korea har ikke gjennomført missiltester siden november 2017.