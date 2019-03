I et nytt intervju med CBS News taler R&B-artisten ut for første gang siden siktelsen.

– Jeg kjemper for livet mitt, sier han ifølge Chicago Sun Times.

Kelly er tiltalt for ti tilfeller av grove seksuelle overgrep mot fire ofre i alderen 13 til 17 år. Overgrepene skal ha skjedd mellom 1998 og 2010.

Tidligere har han uttalt seg via sin advokat, som har uttalt at de tror at alle kvinnene lyver.

– Det er ikke rettferdig å sikte meg for seksuelt misbruk en gang til, sier Kelly i intervjuet med CBS-anker Gayle King.

Frikjent

I 2002 ble Kelly tiltalt for å ha deltatt i en overgrepsvideo. Det tok mange år før saken kom opp for retten, og juryen frifant Kelly på alle punkter.

– Sitter du her og sier at du aldri har vært med en mindreårig jente. Kan du virkelig si det? spør ankeret Kelly.

– Jeg hadde to saker tidligere, og jeg sa i starten av dette intervjuet at jeg ikke ville snakke om det på grunn av min pågående sak. Men jeg vil si dette: Folk går tilbake til fortiden min, og prøver å legge det til det som skjer nå, for å få det til å virke mer ekte, svarer Kelly.

Avviser anklager

Ovenfor CBS avfeier han også andre anklager, som ikke har vært oppe i rettsystemet, om at Kelly blant annet skal ha holdt jenter innesperret, og misbrukt dem fysisk og verbalt.

– Det er ikke sant, sier han.

– Jeg gjorde ikke disse tingene. Det er ikke meg, sier han.