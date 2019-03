I november spurte nå 18 år gamle Ethan Lindenberger fra Ohio i et innlegg på Reddit om hvordan han skulle få vaksinere seg. Han hadde ikke blitt vaksinert tidligere, som følge av morens vaksinemotstand.

Innlegget gikk viralt, og tirsdag denne uken talte Lindenberger om sin opplevelse i det amerikanske senatet, skriver The Guardian.

Sett på som helsetrussel

Til Senatets helsekomité sier han at det er hans rett å vaksinere seg, til tross for morens frykt for at det kan føre til autisme og hjerneskade.

– Jeg valgte å vaksinere meg på bakgrunn av helsen og sikkerheten til meg selv og for andre, så jeg oppsøkte familielegen, som oppfordret meg til å ta vaksiner, sier han.

Han forteller at skolen hadde oppfordret han til å vaksinere seg, og at han av skolen ble ansett som det han omtaler som en «helsetrussel».

Etter at han skrev innlegget har han vaksinert seg mot influensa, hepatitt A, hepatitt B og HPV.

Bekrefter syn

Ifølge Lindenberger skal mesteparten av skepsisen moren hadde blitt funnet gjennom informasjon hun hadde fått fra kirken sin og vaksinemotstandgrupper på internett.

18-åringen forklarte hvorfor han tror moren og mange andre har det synet på vaksiner de har.

– Tall og forskningsdata fungerer dårlig for mange – fortellinger resonnerer bedre, sier Lindenberger.

– Det ser vi hos mange vaksinemotstandmiljøet. De kommuniserer med foreldre gjennom anekdoter, og deler historier og opplevelser. Det påvirker stort, fordi det bekrefter, spesielt for mennesker som min mor, at synet de har er korrekt, følger han opp.

God forhold til moren

Tirsdag snakket moren, Jill Wheeler, ut på TV-programmet «Good Morning America». Der forteller hun at hun var sjokkert over sønnens beslutning om å vaksinere seg.

Men ifølge 18-åringen er han fortsatt på talefot med sin mor.

– Min mor og jeg har et flott forhold, sier han.

– Jeg har sagt i offentlighet at min mor er feilinformert og at hun har feil, men jeg har aldri gått ut på TV og sagt at hun er dum, eller at hun hater familien sin, for sånn er det ikke, sier han til CNN.

Høringen i Senatet kom som følge av at Verdens Helseorganisasjon har advart at vaksinemotstand er en av de største globale helsetruslene i 2019, og at tallet på barn som ikke blir vaksinert innen toårsalderen øker.