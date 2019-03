Det er meldt strålende sol på lørdag og etter ti norske langrennsgull i Seefeld er det ventet et voldsomt trykk rundt femmila i Holmenkollen lørdag.



Skifesten i Holmekollen er Norges største idrettsarrangement når det gjelder antall publikum. I fjor ble det også et av idrettens aller største fylleslag, som endte endte i fullstendig kaos med åtte skadde personer. Deriblant en ung kvinne som ble alvorlig skadd, da hun falt ned og ble sittende fast under T-banen.

Se reportasje øverst!

Forhindre

I år har arrangørene forberedt en rekke tiltak for å forhindre at det skjer igjen.

– Et viktig tiltak er at vi starter rennet klokken 10 på formiddagen, sier daglig leder Krtistin Vestgren Sæterøy i Holmenkollen Skifestival.

Nytt av året er også T-banen som snur allerede på stasjonen ved Holmenkollen. Det vil dermed ikke lenger være mulig å ta banen til eller fra endestasjonen ved Frognerseteren, som under Kollenfesten er underdimensjonert.

Patruljer

Arrangørene opplyser også om at politi og vektere kommer til å patruljere inne i selve skogen, for å passe på at flere tusen personer som velger å overnatte oppfører seg skikkelig.

Landslagssjef Vidar Løfshus ber publikum om å feste med måte. Løfshus håper på ny folkefest i Kollen, men uten flatfyll denne gangen.

– Jeg har jo selv gått i Holmenkollen. Det var fest da også, men det var ikke flatfyll. Flatfylla er det ingen som vil ha på en idrettarena. At folk har det moro og koser seg skaper bare god stemning. Problemet er når det utarter seg. Da blir det det feil, sier Løfshus.