Borussia Dortmund - Tottenham 0-1 (0-4 sammenlagt)

Det ble snakket om mirakel, at Spurs skulle ta en Spurs og kollapse fullstendig foran den gule veggen i Dortmund.

Men Tottenham sviktet ikke.

Til det var 3-0-ledelsen fra det første oppgjøret for stor, forsvarsspillet til de liljehvite for perfekt og skuddfoten til Harry Kane for presis.

For etter å ha stått imot presset i den første omgangen kontret Tottenham og Kane vakkert inn 1-0-ledelse like etter pause. Fulltrefferen fungerte som et knyttneveslag i magen på Dortmund, som mistet piffen og troen på at et comeback for historiebøkene var mulig.

1-0-seieren gjør at Tottenham avanserer til kvartfinale i Champions League for første gang siden 2010/2011-sesongen.

Se Harry Kanes scoring i videovinduet øverst på siden!

Dortmund krasjer ut av turneringen, og vil nok ergre seg over kollapsen i andreomgangen på Wembley for tre uker siden. For laget fremstod med en helt annen tilnærming foran egne fans tirsdag kveld

Gultrøyene rullet opp sjanse etter sjanse, men takket være glitrende forsvarsspill og en umulig Hugo Lloris mellom stengene ble det tydeligere og tydeligere at comebacket visnet hen utover i omgangen.

I pausen ble Tottenham hyllet av Brede Hangeland i TV 2s Champions League-studio for en tilnærmet perfekt omgang - det eneste som manglet fra perfeksjon var at Heung-min Son hadde scoret på den ene sjansen Spurs fikk alene med keeper halvtimen ut i kampen.

Men det gjorde lite at den sørkoreanske angriperen misbrukte sjansen. For da Kane banket inn 1-0-scoringen like etter hvilen, måtte Dortmund score hele fem mål for å avansere på Tottenhams bekostning. Et mer eller mindre umulig fjell å bestige.

Dermed ebbet kampen ut i 1-0-seier til de tilreisende fra London, som returnerer til balløya med 4-0 sammenlagt og en kvartfinalebillett i bagasjen.