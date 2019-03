​Øverst ser du video av situasjonene der motstanderne skal ha blitt kuttet

Hendelsen fant sted i 1-1-kampen mellom Amed SK og Sakaryaspor på tredje nivå i Tyrkia. Den mistenkte spilleren er Mansur Calar, som på videoen ser ut til å ha et eller annet mellom fingrene, som han bruker mot de som fikk kutt.

Tevfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru og Ferhat Yazgan på Sakaryaspor har alle anmeldt Calar og lagt ut bilder av skadene sine på sosiale medier.

Den angivelige kuttingen var ikke det eneste uregelmenterte som skjedde i forbindelse med kampen. Bortelaget Sakaryaspor hevder de ble angrepet under baneinspeksjonen og oppvarmingen før kampen. En spiller fra hvert lag fikk rødt kort.

Slik så spillerne som skal ha blitt kuttet ut etter kampen.

Sakaryaspor sier i en uttalelse at spillerne med kuttskadene ble undersøkt på sykehus etter kampen, og at det der ble slått fast at skadene stammet fra en skarp gjenstand.

Amed SK svarer med å beskylde media for en svertekampanje og at anklagene ikke stemmer.

BBC skriver at det er historiske og politiske årsaker bak den dårlige stemningen mellom de to lagene. Amed er fra et kurdisk område. Da de spilte mot Sakaryaspor borte i byen Adapazari, ble det spilt sanger som hyllet den tyrkiske hæren. På den tiden var hæren involvert i kamper mot kurdiske styrker i Nord-Syria. Adapazari er en by med tradisjonelt sterk støtte til den tyrkiske presidenten Recep Erdogan.