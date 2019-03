Slo alarm om sexisme på skolen – dette sier de om reaksjonene

Forventer politiske grep

Onsdag skal jentene være til stede når problematikken tas opp under Stortingets spørretime. Det er noe de ser svært frem til.

– Vi har sagt hva vi mener, så nå blir det veldig spennende å høre hva politikerne tenker er løsningen, sier Ea.

– Hva mener dere bør skje?

– Jeg mener lærere bedre må kunne håndtere slike situasjoner, også mener jeg det må inn i læreplanen at vi skal lære om sexisme, kjønnsroller og hvordan drittslenging fører til vanskeligere situasjoner for enkeltpersoner, sier Ella.

Stortingsrepresentant for SV, Mona Fagerås. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) synes det er flott at jentene har satt metoo i skolegården på dagsorden. Under onsdagens spørretime skal hun spørre kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) om hva som gjøres i skolen for å hindre seksuell trakassering.

– Det er særlig to ting jeg vil be kunnskapsministeren om. For det første må spørsmål om seksuell trakassering bli en del av elevundersøkelsen, slik at vi kan få en oversikt over hvor stort problemet er, sier Fagerås, og fortsetter:

– For det andre forventer jeg at han tar tydelige politiske grep, slik at vi kan få en handlingsplan mot seksuell trakassering. Det er ikke enkelt for en lærer å skulle gjøre jobben helt alene. Vi trenger kunnskap inn i lærerstanden og ressurser for å få gjort jobben skikkelig, sier Fagerås.