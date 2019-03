Det er spesielt i området til Sør-Øst politidistrikt at det tirsdag kveld meldes om flere trafikkuhell grunnet glatte veier.

– Det er en travel kveld for oss. Vi ber folk om å kjøre veldig forsiktig, sier operasjonsleder Per Arne Amundsen i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

På Holmestrand har en bil kjørt utfor veien, og nødetatene jobber på stedet.

– Trafikale utfordringer, vei delvis sperret. Veien er veldig glatt, skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Det er uklart om noen er skadet i denne utforkjøringen.

– Det er SVÆRT GLATT!

På E18 ved Liertoppen har det vært flere uhell grunnet det glatte føret.

En bil har snurret rundt og står delvis ut i kjørefeltet i retning Drammen. I tillegg har en lastebil med henger hatt et sammenstøt med to andre biler og veltet. Ingen skal være skadet i denne hendelsen.

– Det er en lastebil som har veltet, og det vil ta litt tid å fjerne denne. Veien vil derfor forbli stengt en stund, sier operasjonsleder Amundsen til TV 2 klokken 19.45.

Nødetatene er på vei, og det meldes om flere hendelser på stedet.

Sydgående er åpen for ferdsel, nordgående er sperret. Det er SVÆRT GLATT på stedet. Kjør forsiktig — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) March 5, 2019

– Sydgående er åpen for ferdsel, nordgående er sperret. Det er SVÆRT GLATT på stedet. Kjør forsiktig, skriver politiet.

Like etter klokken 19 melder Sør-Øst politidistrikt også om at flere biler har kjørt av veien på E18 ved Fokserød. Ingen skal være skadet her.

På toppen av dette har fire biler vært involvert i en kjedekollisjon på Hortensveien i Tønsberg. Ingen personer er skadet i denne ulykken.

#Asker: Svært glatt på E18 og andre veier i kommunen. En bil har snurret på E18 inngående etter påkjøring fra Asker og står i kollektivfeltet med fronten i feil retning. Kjør forsiktig! — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) March 5, 2019

Flere hendelser

Også Oslo politidistrikt advarer på Twitter om glatte veier flere steder. Også her er det spesielt E18 som det advares om glatte veier på i Asker-området.

– Svært glatt på E18 og andre veier i kommunen. En bil har snurret på E18 inngående etter påkjøring fra Asker og står i kollektivfeltet med fronten i feil retning. Kjør forsiktig, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

I tillegg har Øst politidistrikt gått ut med en advarsel om glatte veier i sitt distrikt.

KAOS: Nordgående felt er sperret på E18 ved Liertoppen etter flere uhell på det glatte føret. Foto: Håvard Danielsen

– Flere meldinger om svært glatte veier rundt om i distriktet. Vegtrafikksentralen er varslet og har mannskap ute og strør. Kjør forsiktig, skriver de på Twitter.

I Askim har en bil havnet utfor en skrent, og stod i fare for å rase ned skrenten. Politiet opplyser at det er svært glatt på stedet.

