Politiet om «Norges farligste kriminelle miljø»: – De er svekket

– Vi mener det er grunn til å si at «Young Bloods» er svekket, og vi mener det er et resultat av politiets innsats over tid, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

Hennes fremste jobb er å bekjempe alvorlig og organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt.

Over flere år har Young Bloods blitt en stadig større maktfaktor i Oslos underverden, men den siste tiden har det skjedd noe.

Personer som kjenner miljøet, forteller om splittelse internt i gjengen. Konflikten toppet seg da en ung mann ble skutt i hodet på Holmlia i oktober i 2017. Offeret er i dag lam, men han er samtidig tiltalt i en omfattende narkotikasak som fant sted før skytingen.

Politiet betegner episoden som et internt oppgjør i «Young Bloods».

I SPISSEN: Leder for felles enhet for etterforskning og etterretning, Grete Lien Metlid, står i spissen for bekjempelsen av «Young Bloods» og andre kriminelle miljøer i Oslo. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

Flere er ute av spill

I dag sitter tre personer varetektsfengslet etter skytingen, men etterforskningen er fortsatt ikke ferdigstilt.

I fjor ble tre personer, som politiet anser for å være sentrale gjengmedlemmer, dømt til lange fengselsstraffer for salg og oppbevaring av hasj verdt 15 millioner kroner. Ifølge politiet ble stoffet funnet ved en ren tilfeldighet.

I september i fjor ble den antatte lederen av Young Bloods, en mann i slutten av 20-årene fra Holmlia, pågrepet og fengslet av politiet i Marokko. Norsk politi har mannen under etterforskning for flere forhold og ønsker å få ham utlevert. Den antatte gjenglederen er aldri tidligere straffedømt.

I november ble tre andre personer som knyttes til gjengen idømt lange fengselsstraffer for vold og kidnapping.

Nylig ba politiet om lange fengselsstraffer for seks unge menn, som de mener har drevet med omfattende og organisert kriminalitet.

Fortsatt aktivitet

Det er blant annet med bakgrunn i disse sakene at politiet mener å ha svekket miljøet.

– Folk er fengslet, etterforskning pågår i flere saker og noen soner allerede dom. Samtidig vet vi at det er interne stridigheter og konflikter, så vi har fortsatt stort fokus på miljøet, sier Metlid.

– Hvordan betegner politiet situasjonen internt i Young Bloods nå?

– Vi har tatt ut ledere og andre sentrale personer, men det er fortsatt et komplekst bilde. Vi er kjent med at det fortsatt er aktive personer i miljøet, Disse må vi ha en aktiv innsats mot, sier Metlid.

Kilder TV 2 snakker med sier at det er knyttet spenning til hvordan gjengsituasjonen i Oslo vil utvikle seg dersom gjengen fra Holmlia mister fotfestet. 313-miljøet og MC-klubben Satudarah er begge nevnt som uromomenter i politiets etterretningsrapporter.