Sjokk i Champions League: Real Madrid ute etter å ha blitt kjørt over av Ajax

Sjokkerte Real Madrid fra start

Det var to lag i vidt forskjellig form som møttes på Santiago Bernabeu tirsdag kveld. Siden forrige møte mellom lagene hadde Real Madrid tapt tre av fire kamper, mens Ajax hadde vunnet sine tre siste kamper og kom fra seier mot erkerival Feyenoord i hjemlig cup.

Likevel var det hjemmelaget som var store favoritter til avansement etter å ha vunnet 2-1 i det første oppgjøret.

Real Madrid gikk rett i strupen på laget fra Amsterdam, og allerede etter tre minutter traff de treverket. Innlegget fra Lucas Vázquez traff pannebrasken til Raphaël Varane som hadde blitt med opp i angrep, og franskmannen headet knallhardt i tverliggeren.

Men kun tre minutter etter smalt det andre veien. Ajax vant ballen inne på Real Madrids halvdel. Dusan Tadic kom alene på høyresiden, og spilte ballen 45 grader ut til Hakim Ziyech, som kontrollert plasserte ballen i hjørnet til høyre for Courtois.

Real Madrid slet voldsomt med det aggresive presset fra gjestene, og ti minutter senere smalt det igjen. Etter et fantastisk forarbeid spilte Dusan Tadic gjennom David Neres, som rundet Courtois og satte inn 2-0 til nederlenderne. Plutselig var det Real Madrid som hadde alt presset på seg.

– Det er fullstendig lekestue. Det der er en helt drøy scoring! utbrøt kommentator Endre Olav Osnes.

Skader på Vinicius Junior og Lucas Vázquez

Begge lag hadde gode muligheter til å score før pause, og aller nærmest kom innbytter Gareth Bale. Waliseren kom inn for en skadet Lucas Vázquez etter en snau halvtime, og traff treverket noen minutter før hvilen. Men det stod 2-0 til bortelaget til pause.

Også stjerneskuddet Vinicius Junior måtte av banen med skade kun få minutter etter Vázquez. Brasilianeren gikk gråtende av banen med det som så ut som en skade i leggen.

Real Madrid nære redusering

I innledningen av andre omgang bølget spillet fram og tilbake. Både Marco Asensio og Karim Benzema kom nære for hjemmelaget, mens banens gigant Dusan Tadic spilte gjennom Donny van de Beek for gjestene, men avslutningen fra midtbanespilleren ble reddet av Courtois.

Real Madrid hadde mye ball i innledningen av andre omgang, og kom nære enda en gang da Benzema dro seg fint fri på venstresiden, men skuddet fra franskmannen gikk utenfor.

Tadic med drømmescoring etter VAR-drama

Etter drøye timen spill økte Ajax ledelsen. Banens store gigant, Dusan Tadic, fikk ballen på 15 meter. Serberen la ballen til rette, før nydelig plasserte ballen i krysset.

Men scoringen kom ikke uten dramatikk. VAR skulle inn og se på om ballen var ute eller ikke i starten av Ajax' kontring. Etter flere minutter lot dommer Felix Brych målet stå, og 3-0 var et fakum.

Men hjemmelaget ga ikke opp, og like etter reduserte innbytter Marco Asensio til 3-1 for spanjolene.

Håpet skulle ikke vare lenge for laget fra den spanske hovedstaden. Ajax fikk et frispark i det som så ut som innleggsposisjon, men danske Lasse Schöne bøyde ballen i en nydelig bue over Courtois i Real Madrid-buret og gjestene ledet 4-1.

Bale kom nære redusering for hjemmelaget, men med 4-1 var sjokket et faktum, og de siste tre års Champions League-vinnere er ute av turneringen. På overtid gikk ting fra vond til verre for Real Madrid, da midtstopper Nacho pådro seg to gule kort og ble utvist i løpet av få sekunder. Det første gule kom for en takling, og det andre tilsynelatende for måten han reagerte på etter taklingen.