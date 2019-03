Solskjær: – Jeg har bare kontrakt med Manchester United

– Jeg tror det apparatet rundt Solskjær og den spillergruppen de har fått håndterer dette fint. De har forstått dette lenge. Jeg tror heller det inspirerer trenerne og gutta til virkelig å ta opp kampen med Rosenborg, for med den spillerstallen bør de være enda nærmere enn i fjor.

Tekstmelding

Det kom også som et stort sjokk da Ole Gunnar Solskjær ble lansert som en mulig erstatter for sparkede José Mourinho, men kort tid senere ble han presentert i klubben han spilte i elleve år.

I podkasten sier Solskjær at han var på besøk på Old Trafford i oktober og november, men at henvendelsen fra Manchester United om å ta som vikarmanager kom ut av det blå.

– Det var Ed (Woodward, klubbdirektør) som tok kontakt med meg. Jeg fikk en tekstmelding. Jeg hadde ferie, så jeg var hjemme. Silje (kona) var den første jeg snakket med. Jeg fikk puls da tekstmeldingen kom, forteller Solskjær.

Han sier at tilværelsen i Manchester United som å komme hjem.

– Det føltes ikke så unaturlig. Det er nesten som jeg ble spurt om å gjøre klubben en tjeneste, det er ikke noe problem, sier han.

Kristiansunderen er favoritt hos mange til å få jobben på permanent basis. Ifølge The Telegraph er spillerne overbevist om at Solskjær får beholde jobben.

– Jeg har jobben ut sesongen. Det er det jeg forholder meg til. Så har jeg fått beskjed om å fortsette å prøve og gjør det jeg mener er riktig for Manchester United. Ed har ansvaret. Jeg har et veldig godt forhold til ham. Vi snakker veldig mye, nesten hver dag, sier Solskjær i Fotballklubben.

Ser treninger på mobilen

Erling Moe har treneransvaret i Molde mens Solskjær er i Manchester United. Solskjær forteller at han er involvert i Molde og snakker med Moe hver dag.

– Etter jeg er ferdig på trening her og kjører hjem, er det kjapt å ta et kvarter med Erling på telefonen. Da er det like mye jeg som ringer ham som motsatt. Vi har også en app som gjør at jeg kan se alle treningene til Molde i opptak og live, så jeg får følgt med litt, sier han.

Neste test for Solskjær er det andre oppgjøret i åttedelsfinalen i Champions League mot Paris Saint-Germain. PSG vant første kamp 2-0 på Old Trafford.

Hør hele episoden med Solskjær i Fotballklubben her.