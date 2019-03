Stjernespillerne Thomas Müller (29), Jérôme Boateng (30) og Mats Hummels (30) har spilt for landslaget for siste gang, opplyser Det tyske fotballforbundet.

Stjernetrioen fikk tirsdag beskjed av landslagssjef Joachim Löw om at de ikke blir tatt med i fremtidige landslagstropper. Löw var i München for å gi beskjeden.

– 2019 markerer en ny start for det tyske landslaget. Det var viktig for meg å forklare mine tanker og planene til spillerne og lederne i Bayern, sier landslagssjef Löw.

Alle tre var en del av det tyske landslaget som vant VM i 2014. De spilte også på Tyskland-laget som røk ut av gruppespillet fire år senere og som rykket ned fra det øverste nivået i Nations League i fjor høst.

– Nå er det tid for å sette ut en ny kurs. Vi ønsker å gi laget et nytt uttrykk, og jeg er sikker på at dette er et riktig steg. De unge spillerne får rom til å utvikle seg, og nå er de nødt til å ta ansvar, sier Joachim Löw, som samtidig takker de tre Bayern München-spillerne for innsatsen da la ned på landslaget.

Müller stoppet opp på 100 kamper og 38 mål for Tyskland. Midtstopperne Boateng og Hummels har henholdsvis 74 og 70 kamper for Tyskland.

Tysklands fotballpresident Reinhard Grindel støtter Löws avgjørelse. Grindel ga landslagssjefen ny tillit etter VM, da mange røster i tysk fotball ville sparke Löw.

– Det er velkomment at han gjør konkrete grep for å forvandle landslaget vårt. Starten på en ny kvalifisering er rett tid til å endre mannskap, sier Grindel.​

Tyskland møter Serbia i en landskamp 20. mars, og EM-kvalifiseringen starter fire dager senere med bortekamp mot Nederland. Troppen ventes å offentliggjøres i slutten av neste uke.