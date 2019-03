Thorstvedt ber Liverpool nyte van Dijk mens de kan

Liverpool gjorde Virgil van Dijk til verdens dyreste forsvarsspiller i januar i fjor da de betalte Southampton hele 830 millioner kroner for den nederlandske stopperen.

Siden har Liverpool nærmest sett ut som et annet lag defensivt, og han er kanskje den viktigste årsaken til at Liverpool kjemper om ligatittelen denne sesongen, for fremover på banen har det ikke sprudlet like mye.

Med ett målløst oppgjør mot Everton søndag falt Liverpool ned fra tabelltoppen i Premier League og er bare ett poeng bak Manchester City med ni serierunder igjen.

Tidligere Premier League-spiller Stan Collymore har skrevet i sin spalte hos Daily Mirror at Manchester City bør gjøre alt i sin makt for å hente van Dijk.

TV 2s ekspert Erik Thorstvedt minner om at van Dijk har blitt rastløs i tidligere klubber og at det ikke er sikkert at 27-åringen blir på Anfield i mange år til.

– Klarer ikke Liverpool det nå og det går én sesong eller to uten at de greier det, hva skjer med hans psyke og hans tilfredshet der han er nå? De store «greiene» ser hvor bra han er og de har mye penger, så tenker jeg at han kanskje er en type som ikke spiller i Liverpool ti år. Det er en de kanskje må nyte mens de har han, for det er ikke sikkert at han vil være der for alltid, sier fotballekspert Erik Thorstvedt i TV 2s Premier League-podkasten.

Liverpool har ikke vunnet en eneste pokal siden finaleseieren mot Cardiff i Ligacupen i 2012. Forrige seriemesterskap kom tilbake i 1989/90-sesongen, mens det er snart blitt 14 år siden Champions League-triumfen mot Milan.

Foreslår enormt bud

Stan Collymore mener van Dijk hadde styrket Manchester City betydelig og ville gjort de lyseblå til den mektige klubben de har sett seg som mål å bli. Klubben jakter fremdeles på sitt første trofé i den gjeveste europacupen.

– Jeg hadde tilbudt John Stones, Nicolás Otamendi og 1,7 milliarder kroner for å få tak nederlenderen, og jeg hadde ikke stoppet før Liverpool hadde akseptert et bud som rett og slett var for godt til å avslås, skriver Collymore, som spilte i Liverpool.

Collymore er sikker på at van Dijk kommer til å vinne mange trofeer i løpet av karrieren, «enten det blir i Liverpool eller i en annen klubb».

– Når han legger opp, kan vi snakke om ham på samme måte som Sergio Ramos om han får sjansen til å vinne trofeer med Liverpool eller i en annen klubb, skriver Collymore, som mener van Dijk er verdens beste stopper.

– Van Dijk kunne miste interessen

Virgil van Dijk prøvde å presse gjennom overgangen til Liverpool sommeren 2017. Da møtte også midtstopperen Jürgen Klopp uten Southampton, og Anfield-klubben måtte beklage og valgte å trekke seg fra forhandlingene.