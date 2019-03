Nicklas Bendtner er tilbake i trening for Rosenborg etter en trøblete sesongoppkjøring.



Men 50 dager med fotlenke, og et litt sårt lår til tross: Rosenborg-profilen er ikke i tvil om at han vil være tilbake i godt gammelt slag når RBK serieåpner mot Bodø/Glimt i slutten av denne måneden.

– Jeg har arbeidet riktig godt og er i god form. Dessverre fikk jeg et lite problem med baklåret nå nylig, slik at jeg ikke har trent for fullt, men det er ikke en strekk. Det er bare en tretthetsskade etter mye reising og trening. Det er ikke noe farlig, sier Bendtner.

Onsdag var han med for så godt som full maskin da Rosenborg trente i solskinnet på en strøken bane en vel halvtime utenfor Marbella.

– Seriestarten er slett ikke i fare. Det burde ikke være noe problem å spille da, melder Bendtner knappe fire uker før seriestarten.

Spisskamp mot Søderlund

I fraværet av Nicklas Bendtner er det ingen tvil om at Alexander Søderlund har fått et forsprang på spissplassen i Rosenborg.

Trolig finner Eirik Horneland i utgangspunktet bare plass til en Rosenborg-spiss fra start av.

Dermed er det duket for en skikkelig spisskamp mellom to av Eliteseriens største profiler - der ingen av dem ser for seg en tilværelse på benken.

Bendtner virker litt oppgitt over at TV 2 antyder at det er en spisskamp på gang på Lerkendal - og svarer avvæpnende på de fleste spørsmål.

Samtidig svarer han det opplagte: Han vil gjøre spissplassen til sin.

– Treneren tar ut de han mener er de elleve beste, og da spiller jeg som regel spiss i den formasjonen. Jeg ble satt litt ut på kanten da det var skader og sånt i fjor, men jeg tror det er spiss jeg først og fremst blir i det nye systemet, sier Bendtner.

– For du skal ikke sitte på benken?

– Nei, det tror jeg ikke, sier RBK-dansken.

Vil slå tilbake etter trøblete fjorårssesong

Rosenborg-spissen har ikke ønsket å gjøre intervju med TV 2 i løpet av de siste dagene, men gjorde et lite unntak torsdag.

– Jeg er i "good mode" i dag, var meldingen fra Bendtner.

Selv om Rosenborg faktisk vant både serien og cupen i fjor, sitter mange igjen med følelsen av at 2018 var et trøblete år for Nicklas Bendtner og Rosenborg.

Spillet satt ikke på banen - og utenfor banen var det konstant kaos.

– Motivasjonen er høy. Vi sluttet kanskje ikke det siste året som vi ønsket. Vi vil gjerne være mer dominerende spillemessig, slik vi var i cupfinalen. Men styrken i det mentale er bra, og vi vant serien til slutt. Men vi skal være mer dominerende og sjanseskapende i år. Det er noe vi arbeider med og som vi håper vi skal få til fra seriestart av, sier Bendtner.

– Hva er inntrykket av Eirik Horneland så langt?

– Veldig bra. Han virker som en profesjonell trener. Han arbeider godt, svarer Bendtner.