Pasientene ønsker én endring: – Uaktuelt

NPE understreker også at pasientene har mulighet til å komme med innspill. Men ifølge Husebye Haug får han sjeldent svar når han sender inn egen dokumentasjon.

– Det er åpenbart at dette ikke tas hensyn til, sier han.

AP: Elise Bjørnebekk-Waagen sitter i Helse -og omsorgskomiteen for Arbeiderpartiet. Foto: Stortinget

– Sterkt bekymringsfult

Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) i Helse- og omsorgskomiteen mener tallet på 40 prosent er alarmerende.

– Når 40 prosent av sakene blir omgjort i rettssystemet, så vitner det jo om at saksbehandlingen må forbedres, sier hun.

Hun kaller det sterkt bekymringsfult, og reagerer også på at statsråden ikke ser ut til å ville gjøre noe med saken.

– Dette kommer jeg til å følge opp i Stortinget, her må vi være villige til å se bak tallene og se hva som er årsaken til dette. Jeg frykter også at dette kan bety at det er store mørketall – at folk som ikke har resurser til å gå til sak ikke får den erstatningen de kunne hatt krav på, sier Bjørnebekk-Waagen.

Vil ha styre

Brukerforeningen «Sammen for et bedre NPE» vokser stadig – og har nå over 600 medlemmer.

– Akkurat nå jobber vi for å få på plass et styre igjen i NPE. Det er ingen som ser forvaltningen i kortene slik ting er nå, de får gjøre som de vil, sier nestleder i Sammen for et bedre NPE, Espen Øwre, til TV 2.

Han er enig med Husebye Haug om at det er mange ting som ikke fungerer.

– Folk kjenner seg ikke igjen i sine egne saker, og de gjør en for tilfeldig jobb i sakbehandlingen. Dette gjør at mennesker står i lange prosesser, over mange år. Og dette er jo mennesker som i utgangspunktet er skadet også, understreker Øwre.

For Otnes Austring var det ikke aktuelt å la avslaget stå ut fra den konklusjonen Helseklage og NPE kom med.

– De hadde jo åpenbart ikke satt seg inn i saken. Dersom de hadde hørt med oss eller tatt med noen av våre innspill i saksbehandlingen, ville de kunne vurdert saken på en annen måte, sier han.

TV 2 har de siste to årene dekket en rekke pasientskadesaker i rettsapparatet.

I samtlige av sakene har pasientene vunnet fram i retten.

