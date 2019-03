Slik avslørte politiet salgsmetoden til «Norges farligste kriminelle miljø»

– Bildene viser kjøpere som en tid i forveien har mottatt en SMS, en såkalt flåtemelding, fra selgeren av narkotika. Man har da avtalt at de skal komme til adressen på et gitt tidspunkt, og man møtes som to skip i natten for å overlevere narkotika den ene veien og penger den andre, sier Meeg-Bentzen.

SALGSLEILIGHET: Politiet mener at medlemmer av Young Bloods sendte ut meldinger til narkotikakunder. De kom deretter til en leilighet på Lambertseter hvor salget skal ha funnet sted. (Foto: Politiet)

Flåtemeldingene han snakker om, er SMS-er som går ut til hundrevis av mottakere. Innholdet er kryptisk, men politiet mener avsenderen tilbyr narkotika:

«4. forskjellige typer weed kommet inn Pineapple-Express Shotgun- Express Black- Domino trippel Chees 3G for 500 eller brunt 100 pris».

Flåtemeldingen er sendt til nærmere 300 potensielle kjøpere fra en såkalt salgstelefon – telefoner som utelukkende brukes til salg av narkotika.

Her er et eksempel på SMS-korrespondanse mellom selger og kjøper 31.03.17, kl. 12:26 – melding mottatt: Super silver haze og pineapple express 3g for 500 og kommer god brun snart



03.05.17, kl. 16:39 – melding forsøkt sendt, men feilet: Er du på?



06.05.17, kl. 14:56 – melding mottatt: Godis brun inne!



08.05.17, kl. 19:17 – melding mottatt: Blue dream inne 3 gram i baggen



16.05.17, kl. 17:08 – melding mottatt: Super godis inne både brunt og grønt ring vis d trengs



17.05.17, kl. 14:26 – melding sendt: Trenger snø si ifra om du fikser

Venter på dom

Mottakerne er folk i alle aldre fra hele Oslo og mindre deler av Akershus. De aller fleste er ustraffet fra tidligere.

Videoen fra boligblokken viser at mange av de angivelige kjøperne kommer innom kort tid etter at flåtemeldingene er sendt ut.

Politiet mener salgsmetoden beviser at mennene driver organisert kriminalitet.

– Men dere har beslaglagt relativt små mengder narkotika?

– Isolert sett kan hvert enkelt funn sees på som lite, men vi vektlegger totaliteten. Det mest alvorlige i denne saken er at man i over et år har forsøkt å selge narkotika via flåtemeldinger til en stor gruppe mennesker, sier Meeg-Bentzen.

Ikke overbevist

Forsvareren til en av mennene, som har erkjent oppbevaring av våpen, men som nekter straffskyld for salg av narkotika, mener at politiet ikke har bevist at mennene har opptrådt som en organisert kriminell gruppe.

– De tiltalte er personer som har kjent hverandre siden de var barn. Politiet må bevise at dette er mer enn vanlig kontakt mellom venner og at det er mer enn en subkultur blant unge mennesker på Oslos østkant. Det mener vi at de ikke klart. Politiet har blåst opp og overtolket det som ligger i saken, sier advokat Øyvind Bratlien.

Carl Rieber-Mohn, som forsvarer en av de andre tiltalte, sier at hans klient nekter enhver beskyldning om at han skal være en del av et organisert miljø.

– Politiet betegner snart halve Holmlia som medlemmer av Young Bloods, men min klient sier at han ikke har en slik tilknytning, sier advokaten.

Dom i saken er ventet senere denne måneden.