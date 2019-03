Hevder informanten løy på seg sex med tiltalt politimann

I går fortalte kvinnen detaljert om hvordan hun trodde hun var kjæreste med politimannen og at de hadde flere tilfeller av seksuell omgang.

Alvorlig syk samboer

I dag var det politimannens tur til å forklare seg i retten. Han tilbakeviste enhver beskyldning om at han skulle hatt seksuell kontakt med kvinnen. Mannen i 50-årene forklarte at i den tiden var hans samboer, og senere kone, alvorlig syk med dårlige prognoser til å overleve. Han sier han brukte nesten all sin tid på samboerens krevende tilstand.

– For meg er det helt uforståelig at de eneste årene jeg har vært helt dedikert til noen, skal jeg ha drevet med henne. Det er rett og slett provoserende, sa politimannen i retten, mens han slet med å samle seg.

Mannens forsvarer, Bernt Heiberg, sier påstandene, etterforskningen og tiltalen fra spesialenheten for politisaker har gått svært hardt inn på den erfarne narkotikaetterforskeren.

– Jeg tror alle i saken så at han var sterkt preget av dette og at det var en stor påkjenning for ham, sier Heiberg.

– Han forklarer også at han i etterkant av hvordan han har håndtert sin kone og i etterkant av anklagene i denne saken, har fått kraftige psykiske reaksjoner på det presset han er satt under.

Ville ikke gå i mot ryktene

Politimannen forklarte i retten at det gikk rykter i narkotikamiljøet om at han og kvinnen hadde et forhold, men at det ikke hadde noe for seg å forsøke å korrigere dette. Han mente ryktene da bare ville øke i styrke.

– Det er ikke unormalt at polititjenestemenn, særlig de som jobber operativt, hører både rykter om seg selv og rare beskyldninger i forhold til kontakter, sier forsvareren

– Det er normalt i forhold til en politibetjents hverdag og ikke noe man kan la seg prege sterkt av.

Ville ha penger for å endre forklaring

Punkt to av de ti tiltalepunktene mot politimannen går ut på at han skal ha forsøkt å påvirke kvinnen til å endre forklaring overfor spesialenheten om at de to hadde seksuell omgang.

– Hans oppfatning av dette er at det er en forlengelse av den kontakten de har hatt tidligere. Fornærmede forsøker å lokke ham, presse ham til å gi henne penger for å endre forklaring, noe han kategorisk har avvist overfor henne, sier Heiberg.

Avviser at han forsøkte å stjele narkotika

Spesialenheten for politisaker innledet etterforskningen mot politimannen etter at en politileder fant en boks beslaglagt narkotika på skrivebordet hans. Narkotika som skulle vært oppbevart på beslagsrommet.