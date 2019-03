Tirsdag måtte Venstre-lederen tåle kraftig kritikk fra sin egen ungdomspartileder hos TV 2.

– Vi må ta det som en beskjed på at vi må skjerpe oss og jobbe enda hardere fremover, sier Trine Skei Grande til TV 2.

Det kriserammede partiet ligger an til å gjøre sitt dårligste kommunevalg noensinne.

– Jeg er ikke fornøyd. Jeg mener vi som parti er i en alvorlig situasjon. Vi må ha et taktskifte, jobbe på nye måter og ha nye politiske satsinger. Vi har klart å snu slike ting før, men vi vet det er mye jobb, fortsetter Skei Grande.

Vil ikke si det er krise

Rett før Skei Grande møtte pressen klokken 12, gikk partifelle Abid Raja ut hos TV 2 og ba partiledelsen erkjenne at det er en krise.

– Det er en alvorlig situasjon, sier Grande.

– Men du vil ikke bruke ordet krise?

– Det er det så mange andre som har brukt. Jeg sier hvordan vi skal komme ut av dette. Da må vi jobbe med å jobbe nærmere organisasjonen, vise oss som miljøparti og hvordan den grønne næringspolitikken vil gi et skifte. Det er viktige enn hvilke ord vi bruker, svarer Venstre-lederen.

På pressekonferansen trakk hun frem Guri Melby, Sveinung Rotevatn og Abid Raja som mulige arvtakere.

TV 2 er kjent med at sentrale krefter i Venstre mener Skei Grande bør gå av som leder etter kommunevalget, hvis Venstre gjør det like dårlig som det ligger an til.

Lære av Siv Jensen

Til TV 2 tirsdag sa Unge Venstre-leder Sondre Hansmark at Skei Grande bør lære av Frp-leder Siv Jensen.

– Jeg tror Venstre og Frp er ulike partier, men vi må nok bli tøffere og ta mer plass i regjering. Vi må nok jobbe litt annerledes. Jeg tror vi må være mye dyktigere med å fange opp frustrasjon hos lokale Venstre-politikere.

Hansmark mener også de tre Venstre-statsrådene snakker som embetsverket og at de ikke når ut til velgerne.

– Det er et problem at statsrådene våre snakker i et embetsverkspråk, som er uforståelig. Det er blitt et enormt problem i Venstre, sa Hansmark til TV 2.



– Da må vi skjerpe oss. Vi jobber på noen felt som miljø og klima hvor det er lett å være byråkratisk, men det handler om å ha et rent hav og takle klimautfordringene. Det er egentlig enkle ideologiske valg, men da må vi skjerpe oss, er svaret fra Skei Grande.