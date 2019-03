Boligprisene er nå 3 prosent høyere enn for ett år siden, det viser de nye tallene.

– Den moderate trenden i boligprisutviklingen fortsetter også i februar måned. Boligmarkedet i Norge er stabilt og velfungerende, noe som tydelig kommer til uttrykk med den store aktiviteten i boligmarkedet gjennom 2018 og inn i de to første månedene i 2019, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Flere solgte boliger

I februar ble det solgt 6.245 boliger i Norge noe som er 4,4 prosent flere enn i samme måned i fjor.

– Det har vært en økning i antall salg i februar i de fleste områder vi måler og med god margin har det aldri blitt solgt så mange boliger i årets første to måneder som i år, sier Dreyer.

I februar ble det lagt ut 6.889 boliger til salgs i Norge, noe som er 4,2 prosent flere enn i samme måned i 2018.

– Veksten i nye bruktboliger på markedet fortsetter, og spesielt i Oslo er det lagt ut markant flere nye boliger for salg sammenlignet med i fjor, sier Dreyer.

Tregest salgstid i Kristiansand

Det tok i gjennomsnittet 61 dager å selge en bolig i februar, ifølge de nye tallene. Raskest salgstid hadde Fredrikstad og Sarpsborg med 28 dager, og tregest salgstid hadde Kristiansand med 99 dager.

Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Salgstiden har i hele 2018 vært høyere enn tidligere år og vi fortsetter i 2019 med en vesentlig høyere omsetningstig enn hva vi har vært vant med de senere årene. En noe tregere omsetningstakt i de største byene i Norge indikerer et balansert marked, sier Dreyer.

Sterkeste tolvmånedersvekst har Oslo og Fredrikstad/Sarpsborg med oppgang på 5,1 prosent, mens Stavanger og omegn har den svakeste tolvmånedersveksten med en nedgang på 0,8 prosent.

Sterkest sesongkorrigert utvikling i februar hadde Bodø og Fauske med en økning på 0,6 prosent, mens Bergen med en nedgang på 1,8 prosent hadde den svakeste utviklingen.

– Markedet på sitt beste

Boligmarkedet er for tiden på sitt aller beste, med høy omsetning og lav prisvekst, poengterer administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Forbrukernes markeds-forventninger er klart positive, men kommende renteøkninger og flere nye boliger vil trolig motvirke en prisvekst i 2019, sier han.

Tror ikke kundene lar seg skremme

Nordea tror ikke kundene lar seg skremme av den varslede renteoppgangen fra Norges Bank. Bankens oppfatning er at kundene har tatt høyde for en renteheving, og at de har buffer til å takle det.

– Med så mange boliger til salgs har kundene god tid til å tenke seg om, noe som gjør at vi fornyer en del finansierings bevis. Vi ser også at kundene kjøper innenfor rammene de har blitt tildelt, sier John Sætre, leder for personmarkedet i Nordea.

Leder i DNB Eiendom, Terje Buraas, sier at nordmenn handler boliger som aldri før, og at det aldri har vært omsatt flere boliger i løpet av de første månedene av et år.

– Vi handler boliger som aldri før og det har aldri vært omsatt flere boliger i løpet av de første månedene av året. Det eneste vi kan sammenligne med er 2015, som var et helt ekstremt år for salg av boliger. Det tyder på at vi har tro på egen økonomi og tillit til et velfungerende boligmarked. Boligprisene er nå 3,0 prosent høyere enn for ett år siden, noe som gjør at prosent holder omtrent samme tempo som inflasjons-målet til Norges Bank, sier Buraas.