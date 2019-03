Dramaet skjedde i et bolighus på Averøy på Nordmøre fredag ettermiddag. Sønnen forsøkte å ta livet av faren med kniv og mannen i 50-årene ble kritisk skadet.

Det fremgår av fengslingskjennelsen fra Nordmøre tingrett at sønnen var drevet av hevntanker. I politiavhør allerede samme dag som han var pågrepet skal mannen ha forklart at ønsket å ta hevn på faren og at tanken om å ta livet av ham kom allerede for fem måneder siden.

– Videre har retten vektlagt at handlingen fremstår som planlagt i detalj og over en lengre periode, heter det i kjennelsen.

Ifølge kjennelsen skal mannen i 20-årene også ha fortalt sin mor om drapstankene.

– Jeg ønsker ikke opplyse nærmere om siktedes motiv, sier politiadvokat Merethe Falkevik i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

Familie vitner

Mannens forsvarer, advokatfullmektig Leonard Nesdal, ønsker ikke uttale seg om motivet.

Ifølge Tidens Krav var det andre familiemedlemmer til stede da sønnen gikk til angrep på faren med kniv.

– Jeg ønsker ikke si mer detaljert om relasjonene til de som var til stede, sier Falkevik.

Skadene ble først beskrevet som kritiske og mannen ble sendt til St. Olavs hospital med luftambulanse. Ifølge politiet er tilstanden nå stabil.

– Hvor mange knivstikk var fornærmede påført?

– Jeg kan ikke si noe om antallet, svarer Merethe Falkevik.

Gjentakelsesfare

Ifølge kjennelsen skal en rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede gjennomføres for å undersøke om vedkommende var tilregnelig på gjerningstidspunktet.

Mannen er nå varetektsfengslet i fire uker og retten legger til grunn at det er åpenbar gjentakelsesfare.

– Etter en helhetsvurdering mener retten at det er sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede, dersom han løslates, vil begå en straffbar handling av tilsvarende karakter som han nå er siktet for, mener tingretten.