Med syv mål og seks målgivende pasninger denne sesongen har Martin Ødegaard igjen skapt interesse blant store klubber.

Den spanske radiostasjonen Radio Marca meldte mandag kveld at Ajax er interessert i å hente 20-åringen for 200 millioner kroner, etter at nordmannen har vist strålende form på utlån hos Vitesse.

Et kvalitetstegn mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Ajax høres ut som en meget spennende klubb for Martin Ødegaard de neste årene, for de har alltid vært ekstremt flinke til å utvikle unggutter. At de viser seriøs interesse er et kvalitetstegn og en bekreftelse på at han er på rett vei, og at sesongen hans i Vitesse har vært imponerende, sier Mathisen.

– Mange håpte nok at Ødegaard skulle bli hentet av Ajax da han dro til Madrid, men ingen norske 16-åringer takker nei til det tilbudet Real Madrid kom med, forteller TV 2s fotballekspert.

Radiostasjonen melder at Real Madrid har på ingen måte tenkt å selge nordmannen. Storklubben har fortsatt tro på at drammenseren en dag kan slå seg inn på Reals førstelag.

TV 2 har ikke lykkes med å få en kommentar fra Ødegaards agent.

– Ingen norske spillere er i nærheten

Mathisen er imponert over utviklingen til Ødegaard den siste tiden.

– Sesongen hans i Vitesse til nå har vært meget god, og det er ingen tvil om at han er i meget fin utvikling. Forståelsen, teknikken, touchet og pasningene hans er det ingen andre norske spillere som er i nærheten av.

– Når han nå utvikler fysikken og løpskraften sin er han i ferd med å bli en spiller som kommer til å få en fantastisk klubbkarriere og bli en viktig mann for Norge, spår Mathisen.

Til nå har ikke drammenseren fått mange minutter under Norges landslagssjef Lars Lagerbäck. Ødegaard fikk bare 78 minutter fordelt på to kamper i Nations League i fjor.

– Fortjener langt flere minutter

Jesper Mathisen tror vi vil få se mer av 20-åringen i den kommende EM-kvalifiseringen som starter med hjemmekamp mot Sverige 26. mars.

– Lagerbäck har vist at han ikke er Ødegaard sin største fan, men jeg håper og tror svensken vil få bruk for Vitesse-spilleren i EM-kvalifiseringen i 2019.

– Kanskje vil det fortsatt være slik at ikke Lagerbäck mener han kan starte kamper for Norge mot tøff motstand, men i enkelte kampbilder og mot lag vi skal styre kamper mot mener jeg Ødegaard fortjener langt flere minutter.

Ødegaard har vært under kontrakt med Real Madrid siden januar 2015. Hans siste avtale skal løpe til sommeren 2021.