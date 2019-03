Abid Raja støtter Grande-kritiker: – Vi må justere kurs

Det stormer rundt Venstre-leder Trine Skei Grande. Før helgens landsmøte i det kriserammede partiet er bakteppet intern uro og dårlige meningsmålinger.

På mandagens kommunevalgbarometeret får Venstre 3 prosent. Det vil være Venstres dårligste kommunevalg noen sinne.

– Velgerne aner ikke hva vi står for, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til TV 2 mandag.

Han mener Trine Skei Grande og de andre Venstre-statsrådene snakker uforståelige overfor velgerne, at Skei Grande gjorde en tabbe da hun ble kulturminister og etterlyser at Skei Grande er på jobb som Venstre-leder.

– Trine er blitt for snever og det er kun kulturpolitikk som er fokuset. Skal man si at man skal ha et lett departement, så må man bruke tiden på å være partileder for Venstre, sier Hansmark.

– Vi var liksom det kule og moderne partiet, som man ville være på lag. Nå har vi abdisert fra den tronen og fremstår veldig slitne og lite villige til å fornye oss og følge med, fortsetter ungdomspolitikeren.

Raja: – Kjærlighet

Abid Raja, som ifølge DN under regjeringsforhandlingene foreslo at Venstre burde kreve næringsministeren, gir nå støtte til Hansmark.

– Det er ekstremt viktig at vi er lydhøre i moderpartiet overfor ungdomsorganisasjonen vår. Dette er de som skal ta over dette partiet, sier Raja til TV 2.

– Å sable han ned vil jeg sterkt advare mot. De som tenker at han er ute etter å ta Trine, bør se på det fra en annen synsvinkel. Han gjør det utelukkende av, og det viser, kjærlighet til Venstre. Han gjør dette for han ønsker å løfte Venstre opp på målingene.

Raja mener Hansmark har viktige poenger.

– Vi må erkjenne at vi har et problem. Det er ikke sikkert alle erkjenner det umiddelbart. Han sier at mange i hans generasjon må støtte ambisjoner enn å være et sperregrenseparti. Jeg vil gjerne si at min generasjon er like utålmodig.

Den profilerte politiker, som i vinter ble sykemeldt etter at han ble skjelt ut av Trine Skei Grande, sier han ikke er enig i den samlede kritikken mot statsrådene.

– De gjør så godt de kan og står på. Det skorter ikke på innsatsviljen, og jeg tror alle er enige om at Trine er en fantastisk kulturminister, sier Raja.

– Mener du det er en tabbe at partilederen er kulturminister?

– Dette er partilederens prerogativ og gjøre de valgene man velger å gjøre. Det er valget Trine har gjort, men det går an å lytte til ungdomspartiet som sier at vi bør justere kurs. Vi må justere kurs, sier han.