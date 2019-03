Ved 09-tiden tirsdag morgen fikk nødetatene melding om en trafikkulykke på Svartkruttveien i Nittedal.



– Vi rykker ut til stedet med brannvesen og ambulanse. Ifølge innringer på stedet skal føreren av begge bilene være ute, sier operasjonsleder Ronny Årstein i Øst politdistrikt til TV 2.

Bilføreren ble sjekket av ambulansepersonell, men skal ikke ha vært skadd. Heller ikke føreren av lastebilen ble skadd.



Politiet opplyser at politiet mistenker føreren av personbilen for å kjøre med for dårlig dekk. De har derfor beslaglagt vedkommendes førerkort.