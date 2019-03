– Håper dette kan gi bekymrede foreldre svar

Danske forskere har gjennomført det som er tidenes største studie av MMR-vaksinen og konsekvenser av denne.

Studien ble publisert i tidsskriftet Annals of Internal Medicine tirsdag, og har allerede vekket interesse verden over.

Forskere ved Statens Serum Institut i København har undersøkt 657.461 barn født mellom 1999 og 2010. Barnas utvikling ble fulgt frem til 2013.

Målet med studien var å se på om MMR-vaksinen øker risikoen for autisme – noe som er et utbredt syn blant vaksinemotstandere verden over.

– Vi utførte allerede i 2002 en lignende studie med mer enn en halv million danske barn der vi heller ikke fant noen sammenheng, men vi har sett at det stadig er en sterk anti-vaksine-bevegelse, og at denne er blitt styrket av sosiale medier. Vi ser også flere eksempler på meslingutbrudd i Europa og USA, og WHO har slått alarm. Vaksinemotstand er en av de største truslene mot folkehelsen. Ideen om at vaksiner forårsaker autisme er eksisterer fortsatt, sier Anders Hviid, som er en av forskerne bak studien, til TV 2.

Håper å hjelpe usikre foreldre

Han forteller at et av målene med den nye studien har vært å imøtegå kritikken som vaksinemotstandere rettet mot den forrige studien.

I den nye studien har de derfor tatt hensyn til andre kjente risiko-faktorer som alder på foreldrene, diagnose hos søsken, for tidlig fødsel og lav fødselsvekt.

Seniorforsker Anders Peter Hviid ved Statens Serum Institut i København.

– Tidligere snakket man mye om at vaksiner skulle ha skyld i en «autisme-epedemi» i befolkningen, men det avviste vi den gangen. Da mente motstanderne at det ikke økte faren hos befolkningen generelt, men at noen barn var med følsomme og utsatte for å kunne utvikle autisme av vaksinen. Vi har identifisert disse barna i den nye studien, men ikke funnet noen sammenheng, sier Hviid til TV 2.

Hviid tror ikke studien vil endre meningen til alle vaksinemotstandere, men håper at foreldre som kanskje er litt usikre, vil finne trygghet i at en så omfattende studie konkluderer slik den gjør.

– Det er en vesentlig gruppe foreldre som blir bekymret når de møter disse ideene på internett. Da er det viktig at vi har noen solide motsvar, og vi håper studien vil bidra til dette, sier Hviid.

Skandalestudie

Påstandene om at autisme er knyttet til vaksinasjon, vokste frem etter en studie fra 1998 av Andrew Wakefield, publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet, skriver CNN.

Senere har det kommet frem at Wakefield hadde fått støtte fra et advokatfirma som planla å saksøke produsentene av MMR-vaksinen. Wakefield mistet den medisinske lisensen i 2010, og i 2011 trakk The Lancet tilbake studien, fordi Wakefield hadde endret eller feiltolket informasjonen til de 12 barna som var grunnlaget for studien, skriver CNN.