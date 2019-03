En HIV-pasient fra London er i remisjon, og opplever en bedring av sykdommen, skriver Washington Post.

I halvannet år har pasienten gått uten medisiner etter at han fikk en stamcelletransplantasjon med virus-resistente celler. Det har skapt håp om at han kan bli nummer to noensinne til å bli erklært frisk fra sykdommen.

Ikke kurert

Ifølge avisen er det fortsatt for tidlig å erklære mannen fullstendig kurert på samme vis som Timothy Brown ble for et tiår siden. Brown, som senere er blitt kjent som «Berlin-pasienten», fikk en lignende stamcelletransplantasjon.

– Jeg tror dette er ganske unikt. Det viser at Berlin-pasienten ikke var et engangstilfelle, og at dette er en rasjonell fremgangsmåte, sier Daniel Kuritzkes ved Brigham and Women's Hospital til avisen.

Pasienten i London fikk cellene fra en donor som hadde en funksjonsfeil på CCR5-genet som en del av sin behandling. Ifølge Washington Post er en av kjennetegnene til genet at den lager et protein som er kritisk for at HIV skal kunne invadere blodceller. Det samme var tilfellet da Berlin-pasienten ble behandlet.

Risikabel operasjon

Til tross for forsøk på å replisere behandlingen som ble gitt til Brown, har dette mislykkes siden – delvis på grunn av at denne type transplantasjoner er sjeldne. Ifølge Washington Post er det en risikabel operasjon, og blir bare gjort når det er en god klinisk grunn til å gjøre det. Donorer må også samsvare genetisk med pasienten.

– Det kommer ikke til å være lett, eller raskt. Men jeg tror vi kommer nærmere vårt endelige mål hvert år, og tilfeller som dette håper jeg vil fortsette å skape engasjement, sier Timothy Henrich ved University of California til avisen.