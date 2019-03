Kausjonsbeløpet er på en milliard yen, noe som tilsvarer 77 millioner kroner etter dagens kurs. Selv om domstolen har innvilget Ghosns begjæring om kausjon, kan påtalemyndigheten anke avgjørelsen og dermed kan den tidligere toppsjefen i Nissan bli sittende i varetekt i flere uker til.

Ghosn har sittet i varetekt siden pågripelsen 19. november. 64-åringen ledet Nissan Motor Co. i mer enn 20 år, men er nå siktet for juks med kredittopplysninger og for å ha underrapportert hvor mye han fikk i lønn fra Nissan i minst 8 år, noe han bestrider og hevder at kompensasjonen fra Nissan til ham aldri ble fastsatt. Han anklages videre for tillitsbrudd med henvisning til at Ghosn skal ha påført Nissan investeringstap, og at han skal ha betalt en forretningsmann fra Saudi-Arabia.

Ghosn sier han ikke er skyld i at Nissan led noe tap og at betalingen til forretningsmannen var for lovlige tjenester.

(©NTB)