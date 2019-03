Mandag forrige uke forsvant paret Thomas Grill (18) og Molley Lanham (19) fra delstaten Indiana i USA. Politiet mistenkte innledningsvis ikke at noe kriminelt hadde rammet dem.

Informanttips

Det endret seg raskt etter at politiet i helgen fikk inn et anonymt tips, som hevdet at en 17-åring hadde tatt livet av dem, puttet dem i parets bil, og tent på bilen.

Ifølge rettsdokumenter tilknyttet saken skal tipset kommet fra en informant, som mente at paret skulle kjøpe narkotika fra 17-åringen, hjemme hos hans besteforeldre.

Istedenfor skal 17-åringen, Connor Kerner, først prøvd å rane paret, for å så angripe dem, både med en pistol og med en rørtang.

– Gjort dette før

Ifølge informanten skal 17-åringen ha fortalt han at «han hadde gjort dette før, og visste hvordan et mord skulle skjules for å slippe unna med det».

– Etterforskere har fått tak i det de tror er sterke beviser gjennom ransakingene som er gjort, sier det lokale politiet i en pressemelding, ifølge People.

Ifølge CBS Chicago har Kerner ikke erkjent straffskyld.

Paret ble funnet i Porter County, sørøst for storbyen Chicago.

– Molley var så uforbeholdent seg selv. Hun var så målbevisst, moteriktig og unik på alle tenkbare måter. Molley vil bli husket for sin kjærlighet og varmhet ovenfor alle, spesielt dyr, sier en talsperson for Lanhams familie til CBS Chicago.