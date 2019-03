Krever svar fra Trumps to sønner – Ivanka går fri

Mandag sendte lederen av justiskomiteen i Representantenes hus ut en fyldig bunke med krav om hva de vil ha svar på om Trumps virksomhet og oppførsel.

Etterforsker hele Trump-verden

81 personer, organisasjoner og virksomheter er blitt innkalt, inkludert Trumps hovedselskap, valgkampanjen hans, veldedighetsorganisasjonen the Trump Foundation og innsettelseskomiteen hans.

Temaene de lurer på går inn på alt fra korrupsjon og maktmisbruk til hindring av rettsvesenet. Målet er å ha svarene inne til 18. mars.

Til New York Times uttaler lederen, demokraten Jerry Nadler, at de ikke akter å vente på spesialetterforsker Robert Muellers svar i Russland-etterforskningen, og at de nå vil ta grep selv.

– Dette er en kritisk tid for nasjonen vår, og vi har et ansvar for å etterforske disse sakene, og holde høringer slik at folket har alle fakta. Det er akkurat det vi har som mål å gjøre, sier Nadler til avisen.

– Dette viser at Demokratene har gått fra å vente på Mueller-rapporten, til å ta saken i egne hender. De har mye makt i kontroll-funksjonene de har fått i Representantenes hus, og det begynner vi å se resultatet av nå, sier TV2s USA-kommentator Sofie Høgestøl.

Har allerede gitt info

Alle personene og organisasjonene på listen har tidligere bidratt til informasjon i forskjellige allerede pågående etterforskninger. Ifølge Nadler har det også vært intensjonen deres, siden de i motsetning til Mueller ikke har en storjury i ryggen som mye lettere kan stevne informasjon.

Men til CNN uttaler Nadler at Demokratene kommer til å stevne informasjon om de må. Ett av navnene på listen, Randy Credico, som har blitt spurt om å overlevere informasjon om Wikileaks og den tiltalte Roger Stone, har mandag sagt til CNN at han vil motsette seg kravene i brevet.

– Han vil gi oss alt vi kredibelt spør om. Det vil andre også. Eller så kommer de til å være utsatt for en stevning, og eventuelt vil det bli vurdert at de viser forakt for stevningen. Det er ikke opp til dem hvilken informasjon de skal gi, sier Nadler.

Pressetalsperson ved Det hvite hus, Sarah Sanders, er ikke imponert over etterforskningen.

– Nadler har åpnet en skammelig og skadelig etterforskning inn i falske anklager som allerede er etterforsket av spesialetterforskeren og komiteer i begge kamrene i Kongressen, sier hun til Washington Post.

Det politiske strategen Phil Schiliro, som har erfaring fra kontrollkomiteen i Representantenes hus, mener veien Demokratene tar nå er den rette.