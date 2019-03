Klokken 20.55 mandag kveld fikk Sør-Øst politidistrikt melding om at et skudd var løsnet på en buss i Skien.

– Vi har søkt en person i kveld, og funnet ut hvor han befinner seg. På bakgrunn av dette har vi hatt lyst til å pågripe vedkommende. Men han nekter å komme ut av huset han befinner seg i, sier innsatsleder Åsmund Sanda til TV 2.

Det førte til en stor politiaksjon utenfor det aktuelle huset, og politiet ba om bistand fra krise- og gisselforhandlere.

Ifølge operasjonleder Tore Grindem skal det ikke være snakk om et skarpt skudd som gikk av bussen, men at det kan være snakk om et plastprosjektil til bruk i skytetrening. Politiet har sikret tomhylsa.

Den antatte gjerningsmannen er ikke fastboende på adressen hvor han er lokalisert og aksjonen pågår. Oppdatering vil skje fortløpende når det er noe nytt å melde. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) March 4, 2019

Ifølge Grindem var det vitner på bussen som meldte fra om hendelsen. I forkant av skuddet skal det ha foregått høylytt prat mellom mannen i 40-årene en annen person.

– Hva kommer til å skje videre?

– Vi ønsker å komme i kontakt med vedkommende, og målet er at han skal komme ut frivillig, sier operasjonsleder Tore Grindem til TV 2.

Kort tid etter ble mannen pågrepet.

– Han er pågrepet, og tatt inn av oss. Det gikk udramatisk, sier Grindem klokken 00:22.

Mannen i 40-årene skal være en kjenning av politiet.