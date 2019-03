Ole Gunnar Solskjær har innrømmet at han hadde gitt opp å bli Manchester United-manager. Derfor la han for et par år siden ut sin luksusvilla til om lag 46 millioner kroner ut til salgs, skriver tabloidavisen The Sun.

Solskjær klarte imidlertid ikke å finne en kjøper til villaen. I stedet endte den på utleiemarkedet. Da Virgil van Dijk gikk fra Southampton til Liverpool i januar i fjor, flyttet han samtidig inn i Solskjærs villa.

Men i desember var Solskjær tilbake i Manchester. Nordmannen har ledet laget til 13 seirer på 16 kamper og han er favoritt til å bli José Mourinhos permanente erstatter.

Ifølge The Sun skal han allerede ha blitt lovet jobben av klubbdirektør Ed Woodward.

Derfor skal også Solskjær ha flyttet ut fra hotellet han har bodd på siden han ble ansatt like før jul. Det var for øvrig det samme hotellet som Mourinho bodde på under hele sin periode som Manchester United-manager.

Med Liverpools stopperkjempe og hans familie boende i villaen i Cheshire, er han nødt til å finne et annet sted å bo. Solskjær bodde der mens han spilte for Manchester United og senere var reservelagstrener.

Solskjærs eventyrlige start har sendt Manchester United opp på fjerdeplass i Premier League. Det spøker imidlertid for avansement til kvartfinalen i Champions League, for Paris Saint-Germain leder 2-0 fra kampen på Old Trafford før returkampen i Frankrike onsdag kveld.