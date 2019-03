Kan bli sittende på Rødts nåde

I nye Drammen (slås sammen med Nedre Eiker og Svelvik), viser prognosen også borgerlig flertall. I nye Asker (slås sammen med Hurum og Røyken) viser prognosen klart borgerlig flertall.

I nye Lillestrøm (slås sammen med Sørum og Fet), ligger an til rødgrønt flertall et år før valget. I dagens Skedsmo samarbeider Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF og Venstre. Mens det er klart rødgrønt flertall på prognosen for Norges tiende mest folkerike kommune, Fredrikstad.

I Sandnes samarbeidet Ap, Frp, SV og Sp etter forrige valg. Dersom de fire holder samen beholder de flertallet i nye Sandnes (slås sammen med Forsand). Om Frp går til borgerlig side ligger det an til borgerlig flertall.

I Tromsø ligger det an til klart flertall for venstresiden. I nye Ålesund (slås sammen med Ørskog, Skodje, Haram og Sandøy), viser TV 2s prognose borgerlig flertall. Dagens Ålesund har Arbeiderparti-ordfører.

Også i Sandefjord og Nordre Follo (en sammenslåing av Oppegård og Ski) ligger det an til borgerlig flertall, mens det er klart rødt flertall i Sarpsborg.

I Skien ligger det an til dødt løp mellom blokkene, med Bypartiet på vippen. I Bodø er det knappest mulig flertall for venstresiden, mens det i nye Moss (slås sammen med Rygge) er knappest mulig borgerlig flertall. I Norges tjuende mest folkerike kommune Larvik ligger det an til knappest mulig rødgrønt flertall et halvt år før kommunevalget.