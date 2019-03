Den indiske jagerflypiloten Abhinandan Varthaman ble onsdag forrige uke skutt ned av pakistanske styrker.

Hendelsen skjedde i pakistansk-kontrollerte Kashmir, og piloten ble holdt i den pakistanske hærens varetekt frem til fredag, da han ble overlevert til India.

Etter at bilder fra Varthaman i pakistansk varetekt ble sluppet, hvor piloten later til å være fullstendig rolig, har han blitt hyllet som en helt i hjemlandet.​

Trendsetter

Men det er ikke bare jagerflypilotens militære innsats som har blitt lagt merke til. Nå har han også satt sitt preg på motebildet i India, det skriver Sky News.

Nå strømmer nemlig indiske menn til barberere rundt omkring i landet, for å skaffe seg en versjon at Varthamans distinkte bart og skjegg.

Ansiktshårpryden, som kanskje likner mest på ansiktshåret som er kjent som en «gunslinger», har fått navnet «The Abhinandan» hos barbererne i India.

Dhiren Makvana er en av mange som kopierer jagerflypilot Abhinandan Varthaman sin bart og skjegg. Foto: Reuters/Amit Dave

Hylles

Onsdag forrige uke dukket det opp videoer på sosiale medier av at Varthaman ble banket opp av en illsint folkemengde i Pakistan etter flystyrten. I et senere videoklipp ser man piloten med synlige kutt og oppsvulmet ansikt mens han drikker te og takker den pakistanske hæren for å ha reddet ham fra mobben.

Piloten har blitt hyllet i hjemlandet for sin rolige fremtoning i videoklippet dette bildet er hentet fra. Foto: Handout/ISPR/AFP/XGTY

– Dette er den oppførselen jeg ville ha forventet av min egen hær, og jeg er veldig imponert over den pakistanske hæren, sa han i videoen.

Klippet har gått viralt i både India og Pakistan, og i hjemlandet hylles han blant annet for å ha holdt tett da han ble spurt ut av folkemengden. I Pakistan skryter folk av hærens måte å håndtere situasjonen på.

Fredag ettermiddag ble Varthamand sluppet fri og returnert til hjemlandet. TV-bilder fra grensen viste et stort presseoppbud og en folkemengde som ønsket piloten velkommen tilbake med indiske flagg.​

Lang konflikt

Den flere tiår lange konflikten mellom India og Pakistan tilspisset seg dramatisk forrige uke etter at India hevdet at deres kampfly hadde ødelagt en pakistansk opprørsleir og drept eller såret flere hundre personer.

Pakistan hevdet på sin side at bombene falt i et folketomt område og at ingen mennesker ble truffet.

Det indiske angrepet var en gjengjeldelsesaksjon etter et selvmordsangrep, hvor minst 40 indiske soldater ble drept for to uker siden.

Konflikten i området eskalerte videre da pakistanske kampfly skal ha skutt ned to indiske fly og tok Varthaman til fange da flyet hans styrtet på pakistansk side av delelinjen i Kashmir.

(TV 2/NTB)