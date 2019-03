Både Nordea og DNB falt på børsen etter anklager om hvitvasking i den baltiske banken Luminor, som de eide sammen. Det ble spekulert på om saken hadde koblinger til Luminor, men det har vist seg å ikke stemme.

Det finnes transaksjoner til DNB-kunder i det lekkede materialet, men disse kan ikke kobles til nettverket som nå rulles opp, ifølge Aftenposten.

Golden Ocean Group

Golden Ocean Group klatret mest blant de store selskapene med en oppgang på 3,8 prosent. Equinor steg 1,2 prosent, mens Mowi var opp 2,1 prosent og Aker BP hele 3,2 prosent. Bortsett fra DNB var det få selskaper i minus på ukas første handledag. På omsetningstoppen var Norsk Hydro alene om et fall, på marginale 0,1 prosent.

De 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs, den såkalte OBX-indeksen, var opp 0,4 prosent til 802,91 poeng da handelen stengte.

Sjømatsektoren utmerket seg mest i positiv retning og endte opp 1,7 prosent. På den negative siden var det finanssektoren som markerte seg, med et fall på 2 prosent.

Kronesvekkelse

Mandag svekket den norske kronen seg med 0,8 prosent mot euro, og 1 euro koster nå 8,61 kroner. Kronen svekket seg med 0,4 prosent mot amerikanske dollar, og det betyr at 1 dollar koster 9,76 kroner. Den siste uken har kronen svekket seg 0,8 prosent mot euroen og 0,4 prosent mot dollaren.

Et fat nordsjøolje koster 65,74 dollar, en prisøkning på 67 cent. Amerikansk lettolje (WTI) handles for 56,58 dollar per fat, som tilsvarer en økning på 78 cent.

Sent mandag ettermiddag hadde det amerikanske markedet hatt en dårlig start på dagen. Rundt klokken 17.30 norsk tid var den toneangivende Standard & Poor 500-indeksen ned 0,4 prosent. Nasdaq falt 0,4 prosent, mens industriindeksen Dow Jones datt 0,6 prosent.

Blandet i Europa

For de viktigste børsene i Europa ble det en blandet dag. I Frankfurt steg den tyske DAX-indeksen med 0,1 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris klatret 0,5 prosent. Ved 17.30-tiden lå Londons FTSE 100-indeks an til å stige 0,4 prosent.

I Asia stengte Nikkei-indeksen i Japan opp 1 prosent, mens Hang Seng-indeksen i Hongkong endte opp 0,5 prosent.

