​ Øverst ser du frisparkmålet og intervju

I en treningskamp mot Elverum nylig fikk keeperen (!) Stefan Hagerup drømmetreff på et frispark. Fra distanse - som du kan se i videovinduet over - banket han ballen utagbart i krysset.

– Når jeg først fikk muligheten, så tror jeg ikke jeg hadde mulighet til å treffe bedre enn jeg gjorde. Det var ti av ti, sier Stefan Hagerup til TV 2.

Men drømmetreffet var slett ikke tilfeldig, ifølge de som kjenner Stefan Hagerup. Lagkameratene har lenge visst om frisparkfoten. Og i løpet av vinteren har Ull/Kisa-trener Trond Fredriksen blitt så imponert, at han allerede nå varsler at Hagerup blir Ull/Kisas frisparkskytter i 1. divisjon i år.

– Han skal skyte i serien. Stefan har en frispark-fot i Eirik Ulland Andersen-klassen, så da må han bare skyte, melder Trond Fredriksen.

Selv sier Stefan Hagerup at han alltid har vært glad i å skyte. Han har derfor terpet på frispark i forbindelse med treninger i en årrekke.

– Jeg har sett litt på gutta boys i Premier League og sånt som kan å skyte frispark og fått litt inspirasjon derifra. Det er litt lignende David Luiz, Drogba og den gjengen med fart på innsiden av foten. Så har jeg fått min egen måte på det, sier Hagerup.

Har hemmelig plan om det går galt



I toppfotballen, og for så vidt fotball generelt, er det svært uvanlig at en frispark tar frisparkene. En ting er at flere utespiller ofte er spesialister på det – en annen er faren for baklengsmål om keeperen sendes fram.

– Det er selvfølgelig en risiko knyttet til å sende opp keeperen, men du ser jo stadig vekk at det skjer i cupkamper og slike ting spesielt på dødballer. Det er ikke veldig ofte det blir mål imot. Skyter du i muren får du kanskje litt trøbbel, men får du den over har du brukbart med tid på å komme deg tilbake, sier Trond Fredriksen.

Stefan Hagerup sier han allerede har en plan for hvordan baklengsmålene skal unngås dersom det går galt i forbindelse med frisparkene han ta og keeperen befinner seg rimelig langt dra buret han vokter.

– Hva er den planen?

– Det er hemmelig, svarer Ull/Kisa-keeperen.