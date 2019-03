I rapporten «Ladeklart Norge 2015» fra Norsk Elbilforening går det frem at det må en dramatisk satsing på ladestasjoner til for å holde tritt med utviklingen i elbilsalget.

Foreningen mener ladetilbudet allerede i dag er på bristepunktet for landets elbilbrukere.

Tre av fem opplever at laderen ikke virker

– Medlemmene våre kjenner hverdagen på kroppen, og de melder om mye kø, feil og liten kapasitet, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening til TV 2.

I en spørreundersøkelse blant elbilsjåfører gjort i februar 2019 oppgir 80 prosent av de som hurtiglader at de har opplevd at laderen ikke virker. Hele 86 prosent har opplevd at de har måttet stå i kø og vente på å få ladet bilen.

1,2 millioner elbiler

I dag er det omlag 200.000 elbilbrukere i Norge. Regjeringens klare målsetting er at alle nye biler senest i 2025 skal bestå utelukkende av nullutslippsbiler.

Om man forutsetter at dette er elbiler, vil det kjøre rundt 1,2 millioner biler som trenger ladestasjoner her i landet.

– Skal alle ha elbil, må vi ha en infrastruktur som støtter dette, og det vil kreve en innsats, sier generalsekretæren.

En liste med krav

Nå krever de at det blir tatt ladegrep, og at regjeringen legger til rette for en dramatisk økning i tallet på ladestasjoner.

Ifølge rapporten vil behovet være en seksdobling av antall ladestasjoner sammenlignet med i dag – til over 11 000 ladere.

Foreningen har blant annet følgende krav for å bedre situasjonen:

En ladepark med minst 50 hurtigladere per 150 kilometer langs hovedveien.

Hver kommune må ha minst to ladestasjoner.

Tariffsystemet må endres slik at det skal bli kommersiellt lønnsomt å tilby hurtiglading i hele landet.

Bruk av hurtiglading må gjøres mer forbrukervennlig, og betalingsløsningene må være enkle og effektive.

​ Det må legges til rette med statlig støtte for å få dette på plass.