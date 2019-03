Anmelder norske selskaper for ulovlig droneflyging

For første gang anmelder nå luftfartsmyndighetene to selskaper som driver piratvirksomhet.

– Vi vurderer å anmelde ytterligere fem til ti selskaper, sier seksjonsjef Bente Heggedal Løvold i Luftfartstilsynet.

Det startet med en bekymringmelding mot et filmproduksjonsselskap som fløy drone over Oslo sentrum.

Etter en nøyere undersøkelse fra Luftfartstilsynet ble det avdekket at selskapet hadde begått flere lovbrudd i forbindelse med bruk av drone.

Selskapet hadde ikke operatørgodkjenning og fløy utenfor godkjent synsrekkevidde.

Det andre tilfellet var et selskap som driver med eiendomsfoto. Nærmere undersøkelser viste at heller ikke dette selskapet hadde nødvendige operatørgodkjenninger.

Samtidig hadde selskapet flydd i strid med sikkerhetsavstander som gjelder i forbindelse med lavtflyvning over bysentrum.

TV 2 har vært i kontakt med begge selskapene som er anmeldt. De ønsker ikke å stille til intervju, men sier at det er bra at Luftfartstilsynet tar tak i problematikken, og at de jobber med å skaffe seg de nødvendige papirene.

– Piratvirksomhet

I anmeldelsen står det også at Luftfartstilsynet har grunn til å tro at virksomheten til selskapet var omfattende og at det hadde skjedd i konkurranse med operatører som driver lovlig og som følger regelverket.

Bente Heggedal Løvold, seksjonssjef for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet. Foto: TV 2

– De driver regelrett en piratvirksomhet der de flyr i bysentrum og nær folk uten å ha tillatelsene de skal ha, sier Bente Heggedal Løvold, seksjonssjef for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet.

Tilsynet ser svært alvorlig på slike overtredelser. Ulovlig og uvettig bruk av droner kan nemlig føre til farlige situasjoner.

Setter menneskeliv i fare

Nå har tilsynet ansatt flere for å kunne kontrollere selskaper som flyr droner kommersielt og som tjener penger på virksomheten. Flere selskaper er i myndighetenes søkelys, og det vil komme flere anmeldelser.

– Vi har trappet opp kontrollene og det er fem til ti andre selskaper som vi nå vurderer å anmelde i løpet av kort tid, bekrefter Heggedal Løvold.

– Den verste konsekvensen er at man kan sette mennesker og annen lufttrafikk i fare. I fjor hadde vi syv flyplasser som måtte stenge i perioder for at man skulle finne og fjerne de som fløy drone. Dette er svært kostbart for både flyselskapene og de som blir rammet, legger hun til.

Ulovlig dronebruk kan også komme i konflikt med personverninteresser og hensynet til samfunnssikkerhet og beredskap.