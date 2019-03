Andrea (34) fjernet begge brystene: – En følelse av makt

Andrea Nogva (34) var tolv år da moren fikk en aggressiv form for brystkreft. Da moren fikk tilbakefall begynte legene å vurdere om kreften kunne skyldes en genfeil.

– Familien vår ble kartlagt og da viste det seg at det var mange damer som hadde dødd av kreft. Min mor og to av hennes søstre fikk påvist en arvelig genfeil som gir høy risiko for kreft, sier Andrea Nogva til TV 2.

Andrea ble også testet og fikk påvist feil i BRCA-genet som gir 70 prosent risiko for å få brystkreft og mellom 20-40 prosent risiko for underlivskreft.

Positiv arv

– Å vokse opp som pårørende og miste moren min opplevde jeg som maktesløst. Men da jeg fikk vite at jeg hadde dette genet fikk jeg en følelse av makt. At nå vet jeg at jeg kan unngå å lide samme skjebne som min mor og tante, sier Andrea.

Hun ble i flere år fulgt opp med MR og mammografi før hun som 30-åring fjernet brystene for å redusere risikoen.

– Å få påvist genet har for meg vært en opptur, at jeg visste at dette kunne jeg gjøre noe med. Jeg ser på det faktisk som en positiv arv, selv om det var en svært krevende prosess med ventetid og operasjon med komplikasjoner midt i en tilværelse som småbarnsmor, forteller hun.

Faller mellom to stoler