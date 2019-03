Gordon Banks døde 12. februar. Han ble 81 år gammel. Mandag, som er årsdagen for Stoke Citys ligacupseier i 1972, ble keeperlegenden begravet i Stoke.

Representanter for klubbene Banks spilte for bar kisten inn i kirken Stoke Mister. Kasper Schmeichel representerte Leicester, Jack Butland Stoke, Joe Hart Burnley og Joe Anyon Chesterfield.

Stoke Citys Jack Butland og Burnleys Joe Hart bar kisten til Banks sammen med Kasper Schmeichel og Joe Anyon. Foto: Phil Noble

I begravelsen var også andre fotballstorheter, som Jack og Bobby Charlton, David Seaman, Ray Clemence og Peter Shilton. Mange hadde også samlet seg utenfor kirken.

Kortesjen med kisten kjørte innom Stokes hjemmebane Bet365 Stadium før begravelsen. Der stoppet den ved innbytterbenkene i noen minutter og mottok applaus fra fans på tribunene.

VM-helt

Banks spilte 73 landskamper for England mellom 1963 og 1972, og voktet buret da engelskmennene vant VM-gull på hjemmebane i 1966.

Banks er også regnet for å ha stått bak det som av mange er regnet for å være en av fotballhistoriens beste redninger, da han på utrolig vis klarte å vippe en heading fra Pelé over tverrliggeren under VM-sluttspillet i Mexico i 1970.

Statuen av Gordon Banks utenfor Stokes hjemmebane ble dekorert med skjerf på begravelsesdagen. Foto: Jon Super

​ Best i verden i seks år på rad - bilulykke kostet ham synet

Keeperlegenden ble kåret til den beste keeperen i verden av FIFA hvert eneste år mellom 1966 og 1971, og fikk OBE-orden i 1970.

På klubbnivå i England representerte keeperstjernen Chesterfield, Leicester og Stoke, og hadde også opphold i USA i Cleveland Stokers, Helleni og Fort Lauderdale Strikers.

Som klubbspiller var Banks med på to ligacuptriumfer i Leicester (1964) og Stoke (1972). Samme år som triumfen med Stoke var han involvert i en bilulykke som gjorde ham blind på det ene øyet, og dermed var også den profesjonelle fotballkarrieren over.

Banks er regnet for å være en av verdenshistoriens største målvakter noensinne.

I 2004 var han også en av 125 spillere som Pelé utnevnte til de beste dalevende fotballspillerne i historien, og fire år senere ble det avduket en statue av redningen fra VM i 1970 utenfor Stokes stadionanlegg.

Den sympatiske engelskmannen har ved flere anledninger fortalt offentlig om alle omstendighetene rundt den ikoniske redningen, og i norsk sammenheng var han blant annet i Norge i 2010 for å foreta en rekonstruksjon for TV 2-programmet Golden Goal.

I 2015 ble Banks diagnostisert med nyrekreft.

