Se Dortmund-Tottenham på TV 2 Sport Premium og Sumo tirsdag fra kl. 20.00.

Tottenham har åtte tær i kvartfinalen av Champions League etter at Dortmund ble knust 3-0 hjemme på Wembley i det første oppgjøret i åttedelsfinalen for to uker siden.

Til tross for en overbevisende seier over Bundesliga-lederne, har Tottenham-helt Rafael van der Vaart tro på at hans tidligere klubb kan gå helt til topps i turneringen.

– Jeg håper på det, men jeg tror ikke det. Da jeg spilte i Tottenham, var det også med et godt lag. Vi kan sammenligne det laget jeg spilte på med dagens, sier han til TV 2.

Van der Vaart: – De mangler noe

Nederlenderen var en del av Tottenham-laget som kom til Champions League for første gang i 2010/11-sesongen, men det ble bråstopp i kvartfinalen med 0-5 sammenlagt mot Real Madrid.

– Det er en følelse av at det mangler noe. Det er vanskelig å si akkurat hva, men du så det da laget tapte for Wolverhampton og Burnley. Chelsea kan du tape for, men det er alltid noe som savnes, selv om de så sterke, har gode spillere, et bra lag og en god manager. De klarer ikke å ta det neste steget opp til de beste klubbene, sier han.

Champions League-trofeet virker imidlertid å være den eneste sjansen Tottenham har til å vinne noe denne sesongen. De er ti poeng bak serieleder Manchester City og er ute av de nasjonale cupene. Tottenham har fortsatt ikke vunnet noe siden Juande Ramos ledet klubben til Ligacup-pokal i 2008.

– Viljen er der, men det er en mental greie. Det er vanskelig å vinne Premier League, for det er en så sterk liga. Du ser også Liverpool er nervøse nå. Skulle Tottenham vunnet Premier League, så skulle de gjort det den sesongen Leicester gjorde det. Den sesongen var det mulig, men nå må de vente noen år til, sier van der Vaart, og tenker på 2015/16-sesongen.

Manager Mauricio Pochettino uttalte forrige uke at det kunne ta fem til ti år før Tottenham er tittelkandidater.

Savnet av White Hart Lane

Rafael van der Vaart er likevel trygg på at Tottenham kan oppnå store ting når de omsider får flyttet inn på nye White Hart Lane.

– Det er en stor klubb, men jeg synes synd på dem for at de spiller på Wembley, for jeg spilte selv på White Hart Lane. Det var fantastisk, spesielt Champions League-kveldene var noe spesielt. Vi gjorde det bra og hadde hele stadion i ryggen. Det var en fantastisk følelse, sier han.