Langt inne i Nordmarka er det nå hektisk aktivitet. Et stort område er sperret av, og sikkerhetsvakter sørger for at uvedkommende holder seg borte.

James Bond-ekspert og forfatter Morten Steingrimsen er på vei inn for å sjekke det alle James Bond fans i hele verden lurer på:

Er det her første scene i den nye James Bond-filmen skal spilles inn?

– Alt er hemmelighetsstemplet. Ingen vil si noe. Men dokumenter som er lekket av arbeidstilsynet beskriver en scene der en jente løper ut på et vann. Arbeidstittelen er «B25».

– Hva betyr det?

– Alle som følger James Bond vet at B25 er arbeidstittelen til den nye Bond filmen, forklarer Steingrimsen.

TESTER: Nordmarka er egentlig stengt for biltrafikk. Men denne dagen er det flere bilkortesjer på vei inn og ut fra innspillingstedet. Foto: TV 2

Britiske produsenter på plass

Da vi kommer frem til stedet, får vi beskjed om å snu av en sikkerhetsvakt. Men ved å gå rundt Langvann, får vi plutselig fullt utsyn til hele settet. 50-60 personer jobber med å ferdigstille en hytte. På isen er det satt ut to biler og en svær røykmaskin.

Ved hjelp av kikkert gjenkjenner Steingrimsen flere av produsentene.

– Jeg er ganske sikker på at jeg ser Michael Wilson. Han er en av de britiske produsentene. Dette er stort, nå kommer Hakadal på verdenskartet, sier Steingrimsen.

FOLKSOMT: Ved hjelp av kikkert gjenkjenner Steingrimsen flere av produsentene. Foto: TV 2

Bilkortesje

Nordmarka er egentlig stengt for biltrafikk. Men denne dagen er det flere bilkortesjer på vei inn og ut fra innspillingstedet. Ut av bilene kommer briter i dress og småsko for å sjekke at alt går etter boka.

– Selv om selve innspillingen begynner om tre uker, ser vi at produksjonen er i full sving, sier Steingrimsen, og slår fast:

– Det er ingen tvil lenger, her lages den neste James Bond-filmen.

Den 25. Bond-filmen regisseres av amerikaneren Cary Joji Fukunaga, som blant annet har produsert TV-serien Maniac med Emma Stone og Jonah Hill i hovedrollene.

Hovedrollen i Bond 25 spilles selvfølgelig av Daniel Craig, mens «Voldemort»-skuespiller Ralph Fiennes etter alle solemerker igjen innehar rollen som M.

Det ryktes at Rami Malek, som nylig mottok Oscar for sin rolle som Freddie Mercury i filmen «Bohemian Rhapsody», kan være den som skal spille skurken i den nye Bond-filmen.