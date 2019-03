Ny kamp med norsk lag blandes inn i mulig kampfiksing-skandale i Marbella

En rekke norske lag er i disse dager på Marbella og forbereder seg til sesongen 2019.

Nå skjemmes imidlertid oppholdet av uønskede hendelser: To kamper med norske lag involvert er nemlig meldt inn til UEFA og er under etterforskning for kampfiksing.

I forrige uke avslørte Bergensavisen at oppgjøret mellom Jerv og Ventspils ble meldt inn til UEFA grunnet mistanker om kampfiksing.

Nå bekrefter Norges Fotballforbund at det er mistanker om at kampfiksing også har foregått i oppgjøret mellom Ranheim og Ventspils.

– Vi er kjent med de påstandene og sjekker opp disse på lik linje med andre mistanker. UEFA er også på ballen, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn til TV 2.

Til TV 2 sier han at det ikke er noe grunnlag for å tro at Ranheim er involvert i det som kan ha vært kampfiksing.

Stusset underveis i kampen

Ranheim-kampen ble spilt 25. februar - tre dager før oppgjøret mellom Jerv og Ventspils.

Ranheim-leder Frank Lidahl, som fulgte kampen via nett-TV, innrømmer likevel at han begynte å stusse litt på kampforløpet.

– I den grad prestasjonen var veldig ordinær fra vår side, så registrerte jeg undervegs at motstander-laget tok det veldig rolig i andreomgangen. Jeg noterte bare for meg selv at vi plutselig fikk veldig mye plass å spille på, uten at jeg klarte å sette det i sammenheng med kampfiksing. Så fikk jeg jo høre om Jerv-kampen, og da tenkte jeg jo mitt, sier Frank Lidahl.

Han presiserer at han ikke sitter på fakta eller sannheten i saken. Likevel skinner det gjennom at han er lite fornøyd med å være en slags uskyldig involvert part i saken.

– Jeg tar et sterkt forbehold om at jeg ikke sitter på fakta i saken. Men bare det å havne i en samtale som denne, og at det muligens har vært sånn, det frambringer en kvalme hos meg, sier Ranheim-lederen.



Han har ikke vært i kontakt med NFF om saken.



​Satte penger på at det skulle komme flere mål

Ranheim stilte et litt reservepreget lag i dette oppgjøret, slik at 3-1-seieren til Ventspils ikke nødvendigvis er så spesiell.

Det som derimot var spesielt underveis i oppgjøret, var oddsutviklingen og kampforløpet ut i oppgjøret.

Jo lenger kampen ble spilt, jo lavere ble oddsen for at det skulle komme flere mål i kampen. Ved 90 spilte minutter ga flere bookmakere kun 1,5 i odds på at det skulle komme flere mål. Med andre ord var det svært uvanlig stor tro på at det ville komme flere mål.



Og på overtid kom det altså to scoringer. Først ett mål til Ventspils. Og så ett til Ranheim, etter at Ventspils tilsynelatende sendte alle mann i angrep.



TV 2 har ikke lykkes å komme i kontakt med representanter fra den latviske klubben Ventspils mandag. Etter Jerv - Ventspils uttalte klubben imidlertid følgende til Romsdals Budstikke: