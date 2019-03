Cannabisbråk i Venstre etter TV 2-sak

– Hvorfor påvirker det partiet?

– Uheldig fordi det tar fokus vekk fra de store viktige og gode sakene i Venstre, som velgere og lokale folkevalgte i Venstre er opptatt av, sier ordføreren.

Melby: – TV 2 som koblet pelsdyrnæringen og cannabis

– Koblingen mellom pelsdyrnæringen og cannabis var det TV 2 som gjorde og ikke jeg. Jeg mener det er opp til pelsdyrnæringen selv hva de skal drive med etter 2025, sier Guri Melby til TV 2.

Hun sier videre at hennes utspill var basert på om «vi bør diskutere å dyrke medisinsk cannabis».

– Der et lovlig produkt i Norge. Jeg mener vi kan ta en åpen og fordomsfri debatt om vi kan dyrke det her hjemme, sier Melby til TV 2.

– Forstår du reaksjonene på utspillet?

– Ja, det forstår jeg. Pelsdyrbønder går en usikker fremtid i møte og det er ikke min jobb som politiker å fortelle hva de skal drive med. Det jeg vil understreke er at Venstre jobber for at vi skal få gode overgangsordninger for pelsdyrbøndene og gode omstillingsmuligheter. Hva de skal drive med, det skal de bestemme selv.

Venstre-seier

I regjeringsforhandlingene på Jeløya i 2018 fikk Venstre gjennomslag for at pelsdyrnæringen skal legges ned innen 2025, til tross for stor motstand i Høyre og Fremskrittspartiet

Seieren omtales som Venstres mest symboltunge seier sammen med rusreformen.

Samtidig er saken en tannpine for KrF, og landsbruksminister Olaug Bollestad (KrF). Partiet forsøkte på omkamp i regjeringsforhandlingene på Granavolden i januar, men lyktes ikke.

Store deler av pelsdyrnæringen ligger i Rogaland, som er et sterkt KrF-fylke.

– Vi anser pelsdyrnæringen for å være en helt naturlig del av norsk landbruk, sa KrFs næringspolitiske talsperson, Steinar Reiten, til NRK før forhandlingene.