Det melder statskanalen selv.

Nyheten kommer en uke etter at det ble kjent at BBC Radio 2 fjernet alle låtene til artisten fra spillelistene.

Beslutningen til BBC, og nå NRK, kommer etter at HBO i USA søndag slapp første halvdel av den todelte Jackson-dokumentarfilmen «Leaving Neverland».

James Safechuck og Wade Robson hevder i dokumentaren at popstjernen misbrukte dem seksuelt som barn. De var syv og ti år gamle da de ble venn med den avdøde stjernen.

Michael Jackson blir derfor ikke å høre på radioen til NRK i to uker fra og med fredag 8. mars. Spillelistene som blir berørt er P1, P13 og P1+.

Forberedt på reaksjoner

– Dokumentaren vekker sterke følelser hos de som har sett den. Vi har sett at enkelte spør seg om de overhodet kan høre på hans musikk igjen etter dette. Hvis musikken hans vil utløse negative følelser knyttet til dokumentaren, så er det fornuftig å ikke spille den. Dette vil i realiteten kun gjelde kanalene P1 og P13, som er de kanalene som har spilt musikken hans frem til nå, sier musikksjef i NRK, Knut Henrik Ytre-Arne, til TV 2.

Musikksjefen er forberedt på at deler av Jackson-fansen vil reagere negativt på avgjørelsen.

– Det er de som elsker Michael Jackson og hans musikk og er overbevist om at han er uskyldig. Han er heller aldri dømt for noe. Det er derfor sikkert noen som vil reagere, men heldigvis er musikken hans tilgjengelig andre steder enn radio.

– Er det eksempler på at NRK har gått til lignende skritt tidligere?

– Nei, dette er en spesiell situasjon, men det har jo vært episoder, der vi har måttet gjøre vurderinger, for eksempel etter diskotekbrannen i Stockholm der vi droppet å spille låta Disco Inferno en periode. Men dette går også motsatt vei. Når filmen Bohemian Rhapsody kom, spilte vi mer Queen. Det er viktig at vi speiler musikkens betydning for publikum og i samfunnet.

Han understreker at han selv ikke har sett dokumentaren, og at de vil sette seg ned å foreta en ny redaksjonell vurdering etter at den sendes neste søndag. Ytre-Arne kan derfor ikke sin noe om hvorvidt Jackson-stansen kan komme til å vare lenger enn de to ukene.

Saksøker HBO

Første halvdel av dokumentarfilmen har fått stor oppmerksomhet i USA. Filmen har blant annet fått kritikk for å være ensidig, og kun belyst fra ofrenes perspektiv.

Boet til Michael Jackson har nå derfor saksøkt HBO for dokumentaren, og krever 100 millioner dollar i erstatning.

Regissør Dan Reed sier på sin side at dokumentaren ikke handler om popartisten, men om guttene og deres familier.

Den omstridte dokumentaren sendes på NRK søndag 10. mars.