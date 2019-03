Angriperen risikerer å se resten av sesongen fra sidelinjen. Den chilenske avisen El Mercurio hevder at 30-åringen vil være ute i seks til åtte uker.

Det betyr at kalenderen fort kan vise mai før Sánchez er tilbake på beina. Uniteds siste kamp i Premier League spilles 12. mai mot Cardiff.

Chileneren pådro seg en kneskade i lørdagens 3-2-seier mot Southampton. Den tidligere Arsenal-spilleren har ikke fått all verdens med tillit under Ole Gunnar Solskjær.

Etter at nordmannen tok over, har Sánchez kun startet tre ligakamper. Hans eneste ligamål denne sesongen kom mot snuoperasjonen mot Newcastle i oktober.

Solskjær tror på avansement

Manchester United forbereder seg nå på onsdagens returmøte med PSG. Utgangspunktet er ikke det enkleste etter 0-2-tapet på hjemmebane.

– Vi vet at det blir en tøff kamp. Vi vet at vi skal spille mot ett av Europas beste lag med noen av de beste kvalitetsspillerne, sier klubbens norske manager, Ole Gunnar Solskjær til klubbens hjemmeside.

De røde djevlene må vinne med tre mål for å ta seg videre, en oppgave som kan virke vrien for Solskjærs gutter. I tillegg til et skadeplaget mannskap må United også klare seg uten suspenderte Paul Pogba.

Men det tar ikke motet fra Solskjær, som sier United har slått tilbake mange ganger tidligere i historien – og at det ikke er noen grunn til at de ikke kan gjøre det igjen onsdag.

– Hvem vet? Det har skjedd tidligere. Denne klubben har kommet tilbake mange ganger. Mesterligaen de siste årene har også bydd på flere comeback, sier Solskjær.

– Hvem vet?

​Til Frankrike reiser United med en solid dose selvtillit. Under Solskjær har klubben levert solide resultater, ikke bare på Old Trafford, men også på bortebane.

– Vi har åtte strake seiere på bortebane, så vi føler oss trygge også når vi ikke spiller hjemme. Hvis vi fortsatt er med i kampen når det gjenstår 20, 30 minutter… Hvem vet?, sier nordmannen.

46-åringen så United vinne 3-2 hjemme mot Southampton lørdag. Paris Saint-Germain vant sin «generalprøve» 2-1 borte mot Caen samme dag. Returoppgjøret i mesterligaen spilles klokken 21 tirsdag.

