Noen minutter etter at Stockholmsbörsen åpnet mandag var Nordea-aksjen ned over 5 prosent. Bakgrunnen er et program på den finske TV-kanalen Yle som skal sendes mandag kveld, og som kobler banken til hvitvasking.

DNB-aksjen slo følge og var ned 3,8 prosent kort tid etter at Oslo Børs åpnet.

– Dette er spekulasjon på om DNBs enhet Luminor er gjenstand for mistanke om hvitvasking, sier bankanalytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier til DN.

Detaljene i anklagene er ikke kjent, men ifølge Yle viser en lekkasje at «hundrevis av millioner av kroner fra mistenkelige kilder har passert gjennom Nordea».

Russisk hvitvasking

Ifølge Yle viser lekkede dokumenter «hvordan europeiske banker samhandler med den store russiske baserte hvitvaskingsvirksomheten».

DNB har hatt virksomhet i Baltikum siden 2005. I 2017 slo DNB og Nordea sammen sine operasjoner i Baltikum under navnet Luminor, men i september i fjor solgte de store deler av virksomheten til amerikanske Blackstone.

Nordea har ifølge DN solgt alt, mens DNB fortsatt har en eierandel på 20 prosent i Luminor.

Kjøpte Gjensidige

Nordea fullførte fredag det varslede oppkjøpet av norske Gjensidige Bank for rundt 5,5 milliarder kroner.

Transaksjonen ble kunngjort i juli i 2018. Den omfatter kjøp av alle aksjer i Gjensidige Bank samt en strategisk samarbeidsavtale med Gjensidige Forsikring om felles distribusjon av forsikrings- og finansprodukter i Norge.

