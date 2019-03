– Jenter blir kalt «hore» og «pulbar» i skolegården

14-åringene skal også holde en appell denne dagen. Det ser de fram til.

– Det er helt sykt. Det blir veldig spennende, og det er utrolig gøy at vi har fått denne muligheten slik at vi kan sette lys på dette temaet.

– Tøffe

Pressekontakt for 8. mars komiteen i Oslo, Hanne Størset, forteller at seksuell trakassering mot unge jenter ikke er noe nytt. Flere ganger har dette også fått fokus under kvinnedagen.

Da de unge jentene foreslo en egen parole under 8. mars, var komiteen derfor ikke i tvil.

HEIER: Pressekontakt for 8. mars komiteen i Oslo, Hanne Størset, synes jentene er tøffe som tar opp problematikken. Foto: Privat

– I år fikk vi inn over 160 forslag. Dette var selvsagt noe vi ville ha med. Seksuell trakassering og seksualisert vold er noe jenter ofte blir utsatt for, og det er en viktig sak for oss, sier hun til TV 2.

Det har gått ett år siden metoo-bølgen herjet over Norge for fullt. Likevel mener Størset at tematikken er like aktuell nå.

– Denne saken er ikke ferdig på noe vis, og vi må ha bedre seksualundervisning på skolen. Det at voksne mennesker bagatelliserer trakassering er helt feil, og skadelig for begge kjønn.

Også hun ser fram mot å se jentene tale førstkommende fredag. Størset tror at det årlige arrangementet vil få nærmere 20.000 publikummere i år.

– De er tøffe, og jeg er veldig glad for at de vil være med oss. Vi er kjempeglade for det engasjementet de har, sier hun.