Like over klokken 11 mandag formiddag melder politiet at det har vært et bankran på Majorstua i Oslo.

– En gjerningsmann ble raskt pågrepet under flukten fra åstedet, opplyser politiet.

Ringte politiet

Det var klokken 10.51 at det begynte å komme inn meldinger til politiet fra kunder og ansatte ved Sparebank 1s filial på Majorstua.

– Flere ringte inn til oss og sa det var en mann med pistol inne i banklokalet som oppførte seg truende, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til TV 2.

På et tidspunkt løp mannen ut av banken. Han satte kurs mot Majorstuen skole, der politiet pågrep ham da de kom til stedet kort tid senere.

– Dette var en sak som ble løst takket være gode vitneobservasjoner, sier Pedersen.

Politiet vet foreløpig ikke hvorvidt våpenet som ble brukt var ekte eller ikke, men mannen hadde dette på seg da han ble pågrepet.

– Vi jobber ut fra en teori om at han handlet alene, og at vi har rett mann, sier Pedersen.

Skremmende

Ingen kom fysisk til skade under hendelsen, men operasjonslederen understreker at det har vært en svært skremmende opplevelse for de involverte.

– Det var både ansatte og kunder til stede i banken da dette skjedde, så det er klart det er en psykisk påkjenning for de som har vært der, sier han.

Det vil videre bli foretatt tekniske undersøkelser og vitneavhør av politiet på stedet.

Politiet opplyser mandag ettermiddag at mannen forlot banken uten å få med seg noen verdier.